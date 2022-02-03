Американцев лишат самого дешёвого автомобиля: Chevrolet прекратит выпуск Spark

Производство компактной модели будет завершено летом 2022 года. В результате моделью начального уровня у «Шеви» станет Trax (на других рынках – Tracker).

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors. Продажи бренда в США продолжают снижаться с 2016 года, «минус» усилился с началом кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса. По данным сайта Carsalesbase, в 2021 году американцы купили 1 435 205 машин бренда (на 17,7% меньше, чем годом ранее). Для сравнения, в 2015-ом показатель «Шеви» на домашнем рынке составлял 2 125 347 шт.



На фото: Chevrolet Spark

На сегодняшний день моделью начального уровня у Chevrolet является компактный хэтчбек Spark. Результаты модели нельзя назвать особенно высокими: так, за прошлый год клиенты купили всего 24 459 единиц (почти на 27% меньше, чем в 2020-ом). Однако, нельзя сказать, что спрос на эту модель стал ощутимо снижаться: её результаты всегда были сравнительно скромными, так, за последнее десятилетие самый высокий показатель был зафиксирован в 2014 году (клиенты купили более 39 тыс. экземпляров).



Несмотря на то, что продажи компакта шли сравнительно ровно, компания решила прекратить его производство этим летом, об этом сообщает издание CarsDirect. Последняя «пятидверка» сойдёт с конвейера корейского завода в августе 2022-го. После того, как дилеры в Штатах распродадут остатки, автомобиль покинет американскую линейку Chevrolet. В итоге моделью начального уровня станет маленький кроссовер Trax, который на других рынках продаётся под именем Tracker.



На фото: салон Chevrolet Spark

Ценник Chevrolet Spark в США сейчас стартует с отметки 13 600 долларов (эквивалентно примерно 1,04 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь, паркетник Trax 2022 модельного года американцы могут купить не менее чем за 21 400 долларов (около 1,64 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, актуальный Chevrolet Spark оснащается четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1,4 литра. Его мощность составляет 99 л.с., а максимальный крутящий момент равен 127 Нм. У версий попроще он работает в паре с пятиступенчатой «механикой», а более дорогие комплектации получили бесступенчатую коробку передач (CVT).



На самом деле, ничего удивительного в решении прекратить выпуск Spark нет, ведь производитель уже давно постепенно сокращает свою «легковую» линейку, фокусируясь на более прибыльных и пользующихся спросом в США моделях – кроссоверах и пикапах. Так, ранее модельный ряд покинули Chevrolet Cruze, Impala, Volt, а также Aveo/Sonic. Седан Malibu, по слухам, покинет американскую линейку бренда в 2023 модельном году.

Напомним, недавно стало известно о том, что модельный ряд Chevrolet в относительно скором будущем могут покинуть также электрокары Bolt EV и Bolt EU. На данный момент эти автомобили не производятся, а завод, где был налажен выпуск, готовится к реконструкции. При этом официально в компании пока не говорят, что случится с этими «электричками» после окончания реконструкции предприятия.

