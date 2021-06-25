Брат прежнего Opel Mokka от Chevrolet не собирается на покой: паркетник Trax стал мощнее

Маленький паркетник Chevrolet в строю с 2013 года, его ближайшим родственником является Opel Mokka предыдущего поколения (в их основе лежит «тележка» Gamma II). У кросса американской марки два имени – где-то машина известна как Tracker, в Штатах же она зовется Trax. К слову, паркетник Шеви продавали и в России (конечно, как Трэкер), однако совсем недолго: в 2015-м у нас реализовали небольшую партию, которую завезли до того, как концерн GM объявил об уходе массовых моделей марки. В 2016-м компакт пережил рестайлинг. А в 2019-м дебютировал новый SUV на платформе GEM, принявший глобальное имя Tracker: этот кроссовер уже доступен во многих странах. Но не в США, там по-прежнему представлен его предшественник. И американский Trax в отставку пока не собирается – его довели до 2022 модельного года. Обновка одна, но важная: кроссовер получил другой турбомотор.

Актуальный Chevrolet Trax для США 1 / 2 Актуальный Chevrolet Trax для США 2 / 2

Вообще, о грядущей замене стало известно еще в прошлом году, однако официально ее марка подтвердила лишь сейчас, опубликовав на пресс-сайте характеристики Trax-2022 и листовку, посвященную ему же. Как и ожидалось, паркетнику досталась бензиновая «турбочетверка» 1.4 Ecotec с непосредственным впрыском, которая выдает 156 л.с. и 240 Нм. Прежде Chevrolet Trax оснащался турбомотором аналогичного объема (тоже семейства Ecotec), но с распределенным впрыском и мощностью 140 л.с. (200 Нм). Коробка прежняя – в Штатах паркетник доступен исключительно с шестиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.



Актуальный Chevrolet Trax для США 1 / 2 Актуальный Chevrolet Trax для США 2 / 2

На американском рынке Chevrolet Trax все так же предложен в двух комплектациях – LS и LT. Нового оборудования по сравнению с 2021 модельным годом не прибавилось. «В базе» есть десять подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и камера заднего вида. За доплату для начальной версии LS можно заказать круиз-контроль. В исполнении LT «круиз» имеется по умолчанию, плюс рейлинги на крыше и светодиодные ходовые огни. Опционально для этой комплектации предусмотрены пакет Driver Confidence (системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади) и подогрев кресел.



Если верить американскому сайту Chevrolet, то цены не изменились – от 21 400 долларов (без учета налогов и доставки; около 1 546 000 рублей по текущему курсу). Хотя, возможно, на момент публикации новости прайс-лист еще не обновили. В любом случае, если кросс и подорожает, то вряд ли сильно.

Актуальный Chevrolet Trax для США

Между тем у Chevrolet Trax и предыдущего Opel Mokka есть еще один брат – Buick Encore. В Китае этот Бьюик перешел в новое поколение, а вот в Штатах нет – как и в случае с моделью Шеви. При этом Encore для США тоже недавно получил 156-сильную «турбочетверку» с непосредственным впрыском.



Что же касается российского рынка, то к нам не так давно вернулись старые бюджетные легковушки Chevrolet (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана. Ранее сообщалось о том, что в РФ планируется расширить гамму массовых Chevrolet – в том числе, за счет кроссовера. Но новые модели официально пока так и не названы. Одно время считалось, что к нам привезут именно старый Trax/Tracker, однако не исключено, что это все же будет свежий SUV на платформе GEM. А еще в Россию может вернуться паркетник Opel Mokka – уже во втором поколении (такой Опель стал родственником последнего Peugeot 2008).