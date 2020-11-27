Chevrolet Trax: самому популярному в США маленькому SUV добавили мощности

Субкомпактный кроссовер Chevrolet Trax дебютировал в 2012 году и уже покинул некоторые рынки, но в США, несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему пользуется успехом. К 2021 модельному году GM подготовила для Trax моторную обновку: на смену 1,4-литровой бензиновой «турбочетвёрке» с распределённым впрыском придёт более современный агрегат того же объёма с непосредственным впрыском и большей пиковой мощностью.

Chevrolet Trax (он же Tracker за пределами Америки) — это ближайший родственник хорошо знакомого в России паркетника Opel Mokka, который в докризисные времена расходился у нас внушительными тиражами: в 2014-м, например, было реализовано 22 763 шт. Из-за бегства GM из России в 2015 году Trax/Tracker не успел сделать карьеру в нашей стране, зато на удивление хорошо пошёл в США, где дебютировал с трёхлетнем опозданием — тот же 2015-й стал первым полным годом его продаж на родине Chevrolet: тогда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 63 030 экземпляров этой модели.

В 2019-м спрос на Trax в США вырос до 116 816 единиц, а за первые три квартала этого года продано 80 193 шт. — первое место в сегменте субкомпактных SUV. Для сравнения дадим цифры продаж конкурентов с января по сентябрь этого года: Honda HR-V — 61 799 шт., Hyundai Kona — 52 813 шт., Ford EcoSport — 47 200 шт., Jeep Renegade — 45 820 шт., Nissan Kicks — 42 640 шт., Kia Seltos — 29 509 шт.



Одним словом, Chevrolet Trax рано списывать со счетов, хотя, например, в Китае ему на смену пришли сразу две модели — Groove и новый Tracker. Судя по всему, ни Groove, ни новый Tracker в США не появятся, здесь ставка сделана на электрический кроссовер Chevrolet Bolt EUV, а тем, кому нужен маленький бензиновый паркетник, будут по-прежнему предлагать старый Trax. Более того, ресурс GM Authority, на котором регулярно всплывает инсайдерская информация о грядущих новинках Chevrolet, обнаружил, что в 2021 модельном году американский Trax получит новый двигатель: на смену 1.4 LUV (140 л.с., 200 Нм) придёт 1.4 LE2 (155 л.с., 240 Нм), обновлённый кроссовер уже сертифицирован Агентством по охране окружающей среды (EPA). Коробка передача останется прежней — 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — передний либо полный.



Конструктивные корни 1.4 LUV уходят в середину 90-х, тогда как 1.4 LE2 присутствует на рынке с 2014-го, то есть примерно на два десятка лет новее. LE2 не только мощнее, но и экономичнее: средний расход топлива Trax был 9,0 и 9,8 л/100 км (передний и полный привод), стал 8,4 и 9,0 л/100 км.

С новым двигателем Trax в базовой комплектации LS подорожает всего на сотню долларов до 21 400 долларов. Конкуренты, к слову, дешевле: Honda HR-V — от 21 020 долларов, Hyundai Kona — от 20 400 долларов, а вдобавок у Hyundai теперь есть ещё более дешёвый субкомпактный кроссовер Venue — от 18 750 долларов. Что заставляет американцев покупать в таких количествах Chevrolet Trax, загадка, ведь его ездовые характеристики в прессе описывались, мягко говоря, без восторга. В общем, продолжаем следить за этим американским феноменом — интересно, сколько ещё он протянет в статусе лидера сегмента.

