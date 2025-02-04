Число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8%

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более 3 млн рублей и возрастом до 3-х лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5.

По данным Автотеки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 35,8%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW. На втором месте оказался Mercedes-Benz, а на третьем – Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Land Rover.

Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории BMW 3 серии: за год число запросов выросло на 50,8%. В топ-5 по динамике вошли еще 3 модели этого же бренда: прирост запросов на проверку X3 составил 47,8%, модели X5 – 33,7%, а 5 серии – 32,7%. Пятую строку рейтинга заняла Audi Q7 с приростом 21,1%.

Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса. Защита инвестиций в миллионы рублей достигается через получение информации о реальном пробеге, проведенных сервисных работах, состоянии документов и многом другом. Проверив несколько автомобилей через Автотеку перед осмотром, покупатели не только улучшают собственный опыт приобретения, но и укрепляют уверенность в своем выборе. Таким образом, проверка истории становится неотъемлемой частью грамотного подхода к инвестированию в автомобиль. Андрей Тумкин управляющий директор Автотеки

Топ-10 моделей премиум-авто возрастом до 3 лет по динамике числа запросов на проверку истории, 2024 г., Россия, Автотека