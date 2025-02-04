Число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8%

По данным Автотеки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 35,8%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW. На втором месте оказался Mercedes-Benz, а на третьем – Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Land Rover.
Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории BMW 3 серии: за год число запросов выросло на 50,8%. В топ-5 по динамике вошли еще 3 модели этого же бренда: прирост запросов на проверку X3 составил 47,8%, модели X5 – 33,7%, а 5 серии – 32,7%. Пятую строку рейтинга заняла Audi Q7 с приростом 21,1%.
Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса. Защита инвестиций в миллионы рублей достигается через получение информации о реальном пробеге, проведенных сервисных работах, состоянии документов и многом другом. Проверив несколько автомобилей через Автотеку перед осмотром, покупатели не только улучшают собственный опыт приобретения, но и укрепляют уверенность в своем выборе. Таким образом, проверка истории становится неотъемлемой частью грамотного подхода к инвестированию в автомобиль.
Топ-10 моделей премиум-авто возрастом до 3 лет по динамике числа запросов на проверку истории, 2024 г., Россия, Автотека
|Марка
|Модель
|Прирост числа запросов на проверку истории
|BMW
|3 серия
|50,8%
|BMW
|X3
|47,8%
|BMW
|X5
|33,7%
|BMW
|5 серия
|32,7%
|Audi
|Q7
|21,1%
|Lexus
|RX
|19,5%
|BMW
|X6
|17,7%
|Mercedes-Benz
|E-класс
|15,5%
|Lexus
|LX
|11,6%
|Land Rover
|Range Rover
|9,5%
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