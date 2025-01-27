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  • Число запросов на проверку истории китайских авто выросло более чем на 15%

Число запросов на проверку истории китайских авто выросло более чем на 15%

27.01.2025 255 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов в разрезе географии происхождения брендов в 2024 году. Выяснилось, что машины китайских брендов лидируют по динамике прироста числа проверок: за год их количество увеличилось на 15,7%. 

По данным Автотеки, Китай занял 8 место в рейтинге стран по числу проверок авто с пробегом: его доля составила 2,7% от всех запросов.

В топ-5 китайских марок, по которым чаще всего совершались запросы, вошли Chery с 25%, Geely (20,7%), HAVAL (13,4%), LIFAN (11,6%) и Great Wall (9,5%). Наиболее заметную динамику среди брендов продемонстрировал HAVAL: число отчетов из Автотеки выросло на 27,8% по сравнению с 2023 годом.

Чаще других в 2024 году пользователи интересовались историей Chery Tiggo (T11): доля этой модели в запросах составила 5,9%. На втором месте оказался Geely Coolray с долей 4,4%, а на третьем – LIFAN X60 с 4,3%. Chery Tiggo 7 Pro получил 3,4% и занял четвертую строку, а замыкает топ-5 HAVAL Jolion, которому досталось 3,4% от всех запросов на проверку машин китайских брендов.

За год количество запросов на проверку HAVAL Jolion выросло на 51,8%, а Geely Coolray – на 26,7%. Это в том числе отражает рост предложения китайских автомобилей в сегменте машин с пробегом. Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчетов по ним значительно выросло – производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом. Для покупателей относительно новых для этого рынка моделей особенно важна проверка технического состояния, а также пробега и юридической чистоты, и Автотека как раз предоставляет данную информацию об автомобиле.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ моделей китайских марок по числу запросов на проверку истории авто, 2024 г., Россия, Автотека

МаркаМодельДоля в запросах на проверку авто китайских брендов
CheryTiggo (T11)5,9%
GeelyCoolray4,4%
LIFANX604,3%
CheryTiggo 7 Pro3,4%
HAVALJolion3,4%
Китай авторынок
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