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  • Чисто бензиновый кроссовер Lynk & Co 01 с новым салоном поступил в продажу

Чисто бензиновый кроссовер Lynk & Co 01 с новым салоном поступил в продажу

10.06.2025 220 0 0

Бренд Lynk & Co вывел на домашний рынок обновленный кроссовер с индексом 01. Внешность реформы практически не затронули, интерьер же переделан в стиле евроверсии. На родине паркетник предложен с прежним турбомотором 2.0 от Volvo.

Модернизированный в очередной раз кроссовер Lynk & Co 01 анонсировали в Китае несколько дней назад. Теперь же там раскрыты комплектации и цены и дан старт продажам. Напомним, паркетник в строю с 2016 года, это первенец марки, которая изначально была совместным проектом Geely и Volvo (шведский автопроизводитель в свою очередь принадлежит китайцам). Однако в прошлом году фирма Вольво заявила о том, что продаст свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку закрыли минувшей зимой.

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Внешность Lynk & Co 01 на этот раз менять не стали. Разве что за доплату предусмотрены 20-дюймовые диски нового дизайна (базовый кроссовер имеет 18-дюймовые колеса, старшие версии – 19-дюймовые), а палитру цветов кузова пополнил оттенок Night Shadow Blue. Длина паркетника равна 4549 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2734 мм.

А вот интерьер перекроили, хотя это новинка именно что для модели в Китае. Дело в том, что еще в прошлом году аналогичный салон получил Lynk & Co 01, предназначенный для Европы. Если сравнивать с дореформенным паркетником для КНР, то у модернизированной «единички» планшет мультимедийной системы отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Сам тачскрин стал больше (15,4 вместо 12,8 дюйма), а мультимедиа – шустрее. Центральные дефлекторы обдува сделали отдельными и перенесли под экран (у прежней модели воздуховоды спрятаны в единую линию, которая проходит над планшетом). Еще модернизирован тоннель – исчезли шайбы, которые отвечали за управление «музыкой» и «климатом» (все настройки теперь вшиты в дисплей). Другой стала и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

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В списке оборудования самого дешевого Lynk & Co 01 также значатся панорамный люк, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие версии – это еще вентиляция передних кресел, проекционный дисплей и расширенный комплекс водительских ассистентов.

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Техника прежняя. Когда-то Lynk & Co 01 был представлен в Китае в нескольких модификациях, включая гибридные HEV (без возможности зарядки от электросети) и PHEV. Однако затем на родине оставили только «традиционный» паркетник с бензиновой турбочетверкой 2.0 от Volvo серии Drive-E. Мотор выдает 254 л.с. и 350 Нм, он сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Отметим, в Европе, наоборот, основная ставка сделана на подзаряжаемый гибрид PHEV с установкой на базе турбомотора 1.5.

Дореформенный Lynk & Co 01 для Китая
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Дореформенный Lynk & Co 01 для Китая
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Дореформенный Lynk & Co 01 для Китая
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Цена Lynk & Co 01 с новым салоном лежит в диапазоне от 149 800 до 181 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. При этом первые покупатели могут воспользоваться различными акциями, с их учетом паркетник обойдется в 118 800 – 150 800 юаней (1,3 млн – 1,65 млн рублей).

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