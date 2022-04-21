Citroen Grand C4 SpaceTourer отправлен в отставку из-за кроссоверов

Бренд Citroen принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года путём слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (сейчас «старые» названия участников объединения не указываются). Марка присутствовала в сегменте MPV в Европе в течение 28 лет: в общей сложности за указанный период ей удалось реализовать на этом рынке около 4,5 млн минивэнов, компактвэнов и микровэнов.



На фото: Citroen Grand C4 SpaceTourer

История берёт начало в 1994 году, когда появилась модель Citroen Evasion, продержавшаяся на рынке в течение восьми лет: за это время клиенты купили порядка 120 тыс. машин. Её в 2002 году сменил минивэн Citroen C8, который продавался до середины 2014 года, всего дилерам удалось реализовать около 150 тыс. экземпляров. Компактвэн Xsara Picasso, выпускавшийся с 1998 по 2012 годы, сумел проявить себя на глобальном рынке: результат составил 1,76 млн машин.

Производство Citroen C4 Picasso первого поколения и «растянутой» версии Grand C4 Picasso шло с 2006 по 2013 годы, за это время модель разошлась тиражом в 891 тыс. единиц. В течение десятилетия – с 2009 по 2019 годы – в модельном ряду марки присутствовал микровэн C3 Picasso (обрёл примерно 658 тыс. покупателей), в итоге на смену ему пришёл паркетник C3 Aircross.



Citroen представил C4 Picasso и Grand C4 Picasso второго поколения в 2013 году, эти автомобили после обновления в 2018-ом получили новые имена – Citroen C4 SpaceTourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer. При этом «короткий» пятиместный вариант модели покинул конвейер ещё в 2020 году, а сегодня стало известно, что в скором времени будет завершено производство версии с прибавкой Grand. В компании отметили, что на продажи машин второго поколения пришлось 732 тыс. единиц, а на вариант с прибавкой Grand из них – 352 243 шт.

Последний экземпляр MPV французской марки сойдёт с конвейера испанского завода Stellantis (находится в городе Виго) в июле текущего года. Сейчас старосветские дилеры уже не принимают заявки на Citroen Grand C4 SpaceTourer, производство модели будет завершено после того, как компания выпустит нужное количество ранее заказанных машин.



На фото: салон Citroen Grand C4 SpaceTourer

В компании пояснили, что уход Grand C4 SpaceTourer связан с тем, что многие клиенты решили пересесть с MPV на автомобили сегмента SUV. В Citroen отметили, что в качестве замены клиентам могут предложить, к примеру, кроссовер C5 Aircross или «приподнятый» лифтбек C5 X (модель для европейского рынка представили весной 2021 года).

В компании подчеркнули, что производство «каблучков» Citroen ё-Berlingo и микроавтобусов ё-SpaceTourer будет продолжено. Согласно официальному французскому сайту бренда, на домашнем рынке их стартовые ценники составляют 35 300 евро и 56 700 евро соответственно.

