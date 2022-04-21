Citroen Grand C4 SpaceTourer отправлен в отставку из-за кроссоверов

Бренд Citroen принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года путём слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (сейчас «старые» названия участников объединения не указываются). Марка присутствовала в сегменте MPV в Европе в течение 28 лет: в общей сложности за указанный период ей удалось реализовать на этом рынке около 4,5 млн минивэнов, компактвэнов и микровэнов.
История берёт начало в 1994 году, когда появилась модель Citroen Evasion, продержавшаяся на рынке в течение восьми лет: за это время клиенты купили порядка 120 тыс. машин. Её в 2002 году сменил минивэн Citroen C8, который продавался до середины 2014 года, всего дилерам удалось реализовать около 150 тыс. экземпляров. Компактвэн Xsara Picasso, выпускавшийся с 1998 по 2012 годы, сумел проявить себя на глобальном рынке: результат составил 1,76 млн машин.
Производство Citroen C4 Picasso первого поколения и «растянутой» версии Grand C4 Picasso шло с 2006 по 2013 годы, за это время модель разошлась тиражом в 891 тыс. единиц. В течение десятилетия – с 2009 по 2019 годы – в модельном ряду марки присутствовал микровэн C3 Picasso (обрёл примерно 658 тыс. покупателей), в итоге на смену ему пришёл паркетник C3 Aircross.
Citroen представил C4 Picasso и Grand C4 Picasso второго поколения в 2013 году, эти автомобили после обновления в 2018-ом получили новые имена – Citroen C4 SpaceTourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer. При этом «короткий» пятиместный вариант модели покинул конвейер ещё в 2020 году, а сегодня стало известно, что в скором времени будет завершено производство версии с прибавкой Grand. В компании отметили, что на продажи машин второго поколения пришлось 732 тыс. единиц, а на вариант с прибавкой Grand из них – 352 243 шт.
Последний экземпляр MPV французской марки сойдёт с конвейера испанского завода Stellantis (находится в городе Виго) в июле текущего года. Сейчас старосветские дилеры уже не принимают заявки на Citroen Grand C4 SpaceTourer, производство модели будет завершено после того, как компания выпустит нужное количество ранее заказанных машин.
В компании пояснили, что уход Grand C4 SpaceTourer связан с тем, что многие клиенты решили пересесть с MPV на автомобили сегмента SUV. В Citroen отметили, что в качестве замены клиентам могут предложить, к примеру, кроссовер C5 Aircross или «приподнятый» лифтбек C5 X (модель для европейского рынка представили весной 2021 года).
В компании подчеркнули, что производство «каблучков» Citroen ё-Berlingo и микроавтобусов ё-SpaceTourer будет продолжено. Согласно официальному французскому сайту бренда, на домашнем рынке их стартовые ценники составляют 35 300 евро и 56 700 евро соответственно.
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