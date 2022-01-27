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  • Citroёn прощается с «крохой» С1: в роли альтернативы выступят C3 и Ami

Citroёn прощается с «крохой» С1: в роли альтернативы выступят C3 и Ami

27.01.2022 81 0 0

Модель провела на рынке 17 лет, за прошедшее время совокупные продажи хэтчбека составили примерно 1,2 млн экземпляров.

 

Французская марка, которая сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, запустила массовое производство Citroën C1 в 2005 году. «Близнецами» модели являлись Peugeot 108 (изначально индекс был 107) и Toyota Aygo. Все перечисленные ситикары выпускались на мощностях совместного предприятия TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile), завод находится в чешском Колине. Напомним, сейчас площадка перешла в собственность Тойоты.

На фото: Citroën C1

Результаты на европейском рынке у «малютки» Citroёn в целом в последние годы сравнительно неплохие. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры продали здесь 40 578 единиц (на 18,7% меньше, чем годом ранее). В прошлом году продажи продолжили снижаться: с января по ноябрь 2021-го клиенты купили 33 159 машин (на 10,5% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года). Отметим, результаты Peugeot 108 примерно такие же: так, за 2020-ый на старосветском рынке было продано 43 629 машин, а по итогам неполного 2021 года – 32 287 шт.

О том, что Peugeot и Citroёn не готовят прямых преемников для своих ситикаров, стало известно уже давно. Так, сегодня, 27 января, Ситроен сообщил о том, что последний экземпляр «крохи» С1 уже сошёл с конвейера чешского завода. В совокупности модель провела на рынке 17 лет: за это время общие продажи компактного хэтчбека составили примерно 1,2 млн экземпляров.

На фото: Citroën Ami

Несмотря на то, что прямой замены у Citroën C1 нет, альтернатива всё-таки имеется: «крошечный» городской электрокар Ami, на котором в некоторых странах, к примеру, во Франции, разрешено ездить уже с 14 лет (это двухместный квадрицикл). Подробнее о нём мы рассказывали ранее: его длина составляет 2,41 метра, ширина – 1,39 метра, а высота – 1,52 метра.

Напомним, Citroën Ami оснащается электромотором со скромной отдачей в 8,2 л.с. Тяговый аккумулятор находится под полом, его ёмкость равна 5,5 кВт*ч. Вес компактного автомобиля вместе с батареей – 485 кг. Запаса хода хватает примерно на 75 км, а максимальная скорость, которую может развивать Ami равна 45 км/ч. Зарядить батарею от бытовой розетки можно за 3,5 часа (кабель встроенный, находится в районе пассажирского дверного проёма).

На фото: Citroën C3

Другой вариант альтернативы – Citroën C3 (производитель, в частности, советует спецверсию с прибавкой в виде «You!» к названию модели). У такого хэтчбека имеется аудиосистема, кондиционер, зеркала с электрорегулировками и подогревом, круиз-контроль, система слежения за полосой движения и противотуманные фары.

Напомним, в гамме «хэтча» числятся 83-сильный трёхцилиндровый «атмосферник» PureTech объёмом 1,2 литра, турбомотор того же объёма с отдачей в 110 л.с., а также 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбодизель BlueHDi мощностью 100 л.с. Менее мощные двигатели идут в комплекте только с пятискоростной ручной коробкой передач, а бензиновый турбированный вариант работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».

Отметим, Toyota «переформатировала» свой ситикар Aygo в «кроссовер»: он получил прибавку к названию в виде литеры «X», подрос в габаритах, однако мотор ему оставили прежний – трёхцилиндровый 1,0-литровый «атмосферник» 1KR-FE, отдача которого равна 72 л.с.

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