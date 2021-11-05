Новинки ×
  • Новая Toyota Aygo: теперь «кроссовер», крупнее, но с прежним мотором

Новая Toyota Aygo: теперь «кроссовер», крупнее, но с прежним мотором

05.11.2021 138 0 0

Японская компания наладит выпуск «кроссхэтча», предназначенного для европейского рынка, в декабре этого года на собственном заводе в Чехии.

 

Toyota выпускает актуальный маленький хэтчбек Aygo с 2014 года, рестайлинг модель пережила несколько лет назад. Напомним, эта модель была создана в рамках партнёрства с PSA (сейчас французская группа объединилась с концерном FCA в автогигант Stellantis). У нынешнего Aygo есть пара «близнецов» – Citroen C1 и Peugeot 108 – однако, у японского «компакта» следующей генерации «братьев» не будет. Сегодня компания официально рассекретила новинку.

На фото: Toyota Aygo X

Предвестником новинки стал концепт Aygo X prologue, представленный в марте 2021 года. Месяц назад японский бренд опубликовал тизер серийного автомобиля, которому в ходе смены генерации подправили имя – теперь у модели есть приставка «X» к названию. Тогда же компания официально объявила, что новый Aygo X окажется кроссовером А-класса. При этом уточняется, что «икс» следует произносить как cross.

Новый Aygo стал заметно больше по сравнению с предшественником. Длина так называемого «кросс-хэтчбека» составляет 3700 мм (на 235 мм больше), ширина – 1740 мм (на 125 мм больше), высота – 1510 мм (на 50 мм больше). Расстояние между осями равно 2430 мм, тогда как у актуальной «пятидверки» колёсная база составляет 2340 мм.

На фото: салон Toyota Aygo X

​Визуально принадлежность новинки к паркетникам подчёркивает обвес из неокрашенного пластика по периметру кузова, колёсные диски размером 17 и 18 дюймов (в зависимости от версии), тогда как начальной версии предшественника полагаются 15-дюймовые колёса. Ещё у Aygo X стал меньше угол наклона лобового стекла, а дорожный просвет стал больше на 11 мм.

Оптика у новинки Toyota полностью светодиодная, багажная дверь представляет собой стеклянную панель, а стёкла задних дверей не опускаются вниз, а откидываются. Кроме того, у модели по-прежнему останется вариант складной мягкой крыши (ткань, натянутая поверх большого люка, сдвигается вручную). Трёхдверных вариантов у Айго нового поколения не будет.

В салоне стало больше места для водителя и пассажиров, улучшена шумоизоляция. У Toyota Aygo X в список оснащения входят семь подушек безопасности (в том числе центральная, которая располагается между передними сиденьями). За дополнительную плату можно установить мультимедийную систему Toyota Smart Connect с сенсорным экраном диагональю 9 дюймов, а также аудиосистему JBL. В базовом списке числится комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense, включающий в себя систему автоматического торможения, которая работает за счёт радара и фронтальной камеры. Объём багажника в ходе смены генерации вырос до 231 литра (у актуального Aygo – 168 литров).

1 / 2
2 / 2

Новый «приподнятый» хэтчбек базируется на платформе GA-B, которая знакома нам по актуальному Toyota Yaris. У Aygo X привод только передний. Мотор трогать не стали: «пятидверка» всё также оснащается трёхцилиндровым 1,0-литровым атмосферником 1KR-FE, его отдача равна 72 л.с. Он работает в комплекте либо с пятискоростной механической коробкой передач, либо с бесступенчатым «автоматом», который пришёл на смену «роботу».

Вес автомобиля увеличился из-за подросших габаритов (предшественник в начальной версии весил 855 кг, а новинка – не менее 940 кг). У нового Aygo динамические показатели ухудшились. Так, максимальная скорость теперь равна 158 км/ч (у нынешнего хэтчбека – 160 км/ч). На разгон с места до «сотни» новинке нужно 15,6 секунды, тогда как «пятидверке» прошлого поколения требовалось 14,2 секунды.

Японская компания наладит выпуск «кроссхэтча», предназначенного для европейского рынка, в декабре этого года на собственном заводе в Чехии. Цену Toyota Aygo X пока не раскрыли. Стартовый ценник актуальной версии Aygo на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, равна 14 990 евро, что эквивалентно примерно 1,23 млн рублей по текущему курсу.

хэтчбек кроссовер авторынок новинки Toyota Toyota Aygo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 297 0 0 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 6156 5 0 02.11.2021
Статьи / Гаджеты «Когда полуфлагман – выгоднее»: обзор комбо-устройства Playme PULSE Есть рациональная и проверенная потребительская тактика: узнать все о флагманском товаре в своем сегменте и купить тот, что стоит в линейке на ступень ниже. Такие гаджеты, как правило, весьм... 740 1 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61146 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30649 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26718 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings