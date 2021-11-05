Новая Toyota Aygo: теперь «кроссовер», крупнее, но с прежним мотором

Японская компания наладит выпуск «кроссхэтча», предназначенного для европейского рынка, в декабре этого года на собственном заводе в Чехии.

Toyota выпускает актуальный маленький хэтчбек Aygo с 2014 года, рестайлинг модель пережила несколько лет назад. Напомним, эта модель была создана в рамках партнёрства с PSA (сейчас французская группа объединилась с концерном FCA в автогигант Stellantis). У нынешнего Aygo есть пара «близнецов» – Citroen C1 и Peugeot 108 – однако, у японского «компакта» следующей генерации «братьев» не будет. Сегодня компания официально рассекретила новинку.



На фото: Toyota Aygo X

Предвестником новинки стал концепт Aygo X prologue, представленный в марте 2021 года. Месяц назад японский бренд опубликовал тизер серийного автомобиля, которому в ходе смены генерации подправили имя – теперь у модели есть приставка «X» к названию. Тогда же компания официально объявила, что новый Aygo X окажется кроссовером А-класса. При этом уточняется, что «икс» следует произносить как cross.



Новый Aygo стал заметно больше по сравнению с предшественником. Длина так называемого «кросс-хэтчбека» составляет 3700 мм (на 235 мм больше), ширина – 1740 мм (на 125 мм больше), высота – 1510 мм (на 50 мм больше). Расстояние между осями равно 2430 мм, тогда как у актуальной «пятидверки» колёсная база составляет 2340 мм.



На фото: салон Toyota Aygo X

​Визуально принадлежность новинки к паркетникам подчёркивает обвес из неокрашенного пластика по периметру кузова, колёсные диски размером 17 и 18 дюймов (в зависимости от версии), тогда как начальной версии предшественника полагаются 15-дюймовые колёса. Ещё у Aygo X стал меньше угол наклона лобового стекла, а дорожный просвет стал больше на 11 мм.



Оптика у новинки Toyota полностью светодиодная, багажная дверь представляет собой стеклянную панель, а стёкла задних дверей не опускаются вниз, а откидываются. Кроме того, у модели по-прежнему останется вариант складной мягкой крыши (ткань, натянутая поверх большого люка, сдвигается вручную). Трёхдверных вариантов у Айго нового поколения не будет.



В салоне стало больше места для водителя и пассажиров, улучшена шумоизоляция. У Toyota Aygo X в список оснащения входят семь подушек безопасности (в том числе центральная, которая располагается между передними сиденьями). За дополнительную плату можно установить мультимедийную систему Toyota Smart Connect с сенсорным экраном диагональю 9 дюймов, а также аудиосистему JBL. В базовом списке числится комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense, включающий в себя систему автоматического торможения, которая работает за счёт радара и фронтальной камеры. Объём багажника в ходе смены генерации вырос до 231 литра (у актуального Aygo – 168 литров).



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Новый «приподнятый» хэтчбек базируется на платформе GA-B, которая знакома нам по актуальному Toyota Yaris. У Aygo X привод только передний. Мотор трогать не стали: «пятидверка» всё также оснащается трёхцилиндровым 1,0-литровым атмосферником 1KR-FE, его отдача равна 72 л.с. Он работает в комплекте либо с пятискоростной механической коробкой передач, либо с бесступенчатым «автоматом», который пришёл на смену «роботу».



Вес автомобиля увеличился из-за подросших габаритов (предшественник в начальной версии весил 855 кг, а новинка – не менее 940 кг). У нового Aygo динамические показатели ухудшились. Так, максимальная скорость теперь равна 158 км/ч (у нынешнего хэтчбека – 160 км/ч). На разгон с места до «сотни» новинке нужно 15,6 секунды, тогда как «пятидверке» прошлого поколения требовалось 14,2 секунды.

Японская компания наладит выпуск «кроссхэтча», предназначенного для европейского рынка, в декабре этого года на собственном заводе в Чехии. Цену Toyota Aygo X пока не раскрыли. Стартовый ценник актуальной версии Aygo на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, равна 14 990 евро, что эквивалентно примерно 1,23 млн рублей по текущему курсу.

