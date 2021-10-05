Компакт Toyota Aygo нового поколения объявлен кроссовером: премьера в ноябре

Новинка разделила «тележку» с последним Yaris. Как и прежде, «пятидверка» адресована европейскому рынку, причем, вопреки глобальной электрификации, там у модели не будет даже гибридного довеска.

Маленький хэтчбек Toyota Aygo актуальной генерации выпускают с 2014-го, рестайлинг он пережил три года назад. Компакт создан Тойотой еще в сотрудничестве с PSA (затем PSA и FCA слились в концерн Stellantis), и у него есть братья – Citroen C1 и Peugeot 108. Но следующее поколение японская компания разрабатывает самостоятельно. В марте этого года Toyota показала предвестника нового ситикара – концепт Aygo X prologue. Теперь же опубликован тизер серийной машины, вдобавок заявлено, что «икс» становится частью имени «пятидверки». А еще Toyota официально объявила новый Aygo X кроссовером А-класса (тот самый «икс» следует произносить как cross).

На единственном пока фирменном изображении запечатлен задний фонарь – и он задран вверх, как у нынешней модели. Между тем замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались фотошпионам. Так вот если в шоу-каре Aygo X prologue действительно прослеживаются «кроссоверные» черты (раздутые арки, высокий дорожный просвет и рейлинги на крыше), то товарный автомобиль все же ближе к обычному хэтчу, как бы ни старались маркетологи. Скорее всего, максимум Aygo X – черный пластик по периметру кузова.

Концепт Toyota Aygo X prologue 1 / 4 Концепт Toyota Aygo X prologue 2 / 4 Концепт Toyota Aygo X prologue 3 / 4 Концепт Toyota Aygo X prologue 4 / 4

Напомним, в основе нового ситикара лежит платформа GA-B, созданная в рамках архитектуры TNGA. На той же «тележке» базируются хэтчбек Toyota Yaris последнего поколения и паркетник Yaris Cross. При этом ранее в Toyota рассказали о том, что следующий компакт Aygo предложат только с ДВС – без всяких гибридных довесков. На такой шаг компания решилась, дабы сохранить привлекательную для европейцев цену, ведь нынешний компакт открывает линейку марки в Старом Свете. Других подробностей о технике Тойота пока не привела. Не исключено, что, как и предшественник, новый Aygo X будет доступен с трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (на прежнем компакте этот двигатель выдает 72 л.с.). Привод, конечно, лишь передний.



Полноценную премьеру Toyota Aygo X справит в начале ноября. Модель по-прежнему предназначена в основном для европейцев, ее выпуск наладят в Чехии, где производят предыдущий хэтчбек.

Актуальный хэтчбек Toyota Aygo 1 / 4 Актуальный хэтчбек Toyota Aygo 2 / 4 Актуальный хэтчбек Toyota Aygo 3 / 4 Актуальный хэтчбек Toyota Aygo 4 / 4

Между тем ситикар Aygo нынешнего поколения в Старом Свете в «плюсе», несмотря на всеобщий кризис с поставками полупроводников: по данным CarSalesBase, с января по август текущего года реализовано 59 869 компактов Тойоты, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Родственные Citroen C1 и Peugeot 108 сильно отстают – 26 482 и 26 174 шт. соответственно (+2% и -9%).

