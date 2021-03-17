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  • Таинственный концепт Toyota оказался предвестником нового Aygo: паркетник вместо хэтча

Таинственный концепт Toyota оказался предвестником нового Aygo: паркетник вместо хэтча

17.03.2021 97 0 0

Новая модель А-класса станет роднёй последнему Yaris, при этом, дабы сохранить доступную цену, у компакта не будет гибридных версий. На рынок новинка, вероятно, выйдет в конце этого – начале следующего года.

 

Неделю назад Тойота распространила тизер концепта X prologue. Предполагалось, что компания готовит к премьере предвестника первенца долгожданного электрического семейства. Но нет, полное имя прототипа – Toyota Aygo X prologue, то есть перед нами прообраз наследника маленького хэтчбека Aygo. Напомним, нынешний ситикар создан в сотрудничестве с концерном PSA, у него есть братья – Citroen C1 и Peugeot 108. Однако следующий компакт Toyota разрабатывает самостоятельно, ведь у «французов» преемников не будет.

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За облик Aygo X prologue отвечала дизайн-студия ED2, расположенная недалеко от Ниццы. В своем релизе компания подчеркивает, что модель сделана специально для европейцев. Кроссоверы не упоминаются, но, судя по всему, именно к сегменту SUV дизайнеры старались приблизить следующий Aygo: у шоу-кара массивные колесные арки и большие колеса, а на вогнутой крыше есть рейлинги. Другие особенности экстерьера – оптика в виде «подков», экшн-камеры в наружных зеркалах и встроенное в задний бампер крепление для велосипеда. Ну а полностью стеклянная багажная дверь и задранные вверх фонари – реверанс в сторону актуального хэтча.

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Замаскированные тестовые прототипы следующего Aygo уже попадались фотошпионам. Так вот кузов у серийного компакта будет почти таким же, как у шоу-кара. А вот оптику упростят – уберут «загогулины».

Новый Aygo будет базироваться на платформе GA-B, созданной в рамках архитектуры TNGA. Та же «тележка» лежит в основе хэтчбека Toyota Yaris последнего поколения и паркетника Yaris Cross. При этом ранее Тойота официально объявила о том, что Aygo предложат только с ДВС – без всяких гибридных довесков. На такой шаг компания решилась, чтобы сохранить привлекательную для европейцев цену. Скорее всего, как и актуальный хэтч, новинка будет доступна с трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (72 л.с.). Полный привод вряд ли предусмотрен.

Актуальный хэтч Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм
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Актуальный хэтч Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм
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Актуальный хэтч Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм
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Между тем нынешний компакт Тойоты в Европе минувший год закончил в «минусе»: по данным CarSalesBase, реализовано 82 711 экземпляров, что на 17% меньше, чем в 2019-м. И все равно «японец» гораздо популярнее и родственных Peugeot 108 (43 629 шт., -19%) и Citroen C1 (40 578 шт., -19%), и Kia Picanto (49 211 шт., -38%).

Премьеру товарный новый Aygo, вероятно, справит в этом году. На европейский рынок «пятидверка» должна выйти в конце 2021 – начале 2022-го. В России ситикар Тойоты не представлен, шансов получить преемника у нас тоже практически нет.

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