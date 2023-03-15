Cordiant представил новые летние шины Gravity: для легковых автомобилей и кроссоверов

Продажи новых шин в РФ уже стартовали: сейчас доступны десять типоразмеров покрышек от 14 до 18 дюймов.

Компания «Кордиант» занимается производством и поставкой более 400 моделей и типоразмеров шин. В список основных брендов входят Cordiant (резина для легковых машин и легкого коммерческого транспорта), Cordiant Professional и TyRex (грузовые ЦМК-шины). На сегодняшний день АО «Кордиант» объединяет производственные площадки в Ярославле и Омске, а также научно-технический центр «Интайр» (расположен в Москве). Теперь компания рассказала о новых летних шинах – Cordiant Gravity.

Как рассказали в пресс-службе компании, особенностью покрышек Gravity является используемая новая технология LONG-COR. Она предполагает использование в составе оптимизированной резиновой смеси протектора большого содержания высокоактивного техуглерода. Такой состав способствует снижению износа без ущерба для других свойств автомобильной резины.



Новый оптимизированный профиль обеспечивает равномерное распределение давления в пятне контакта, что увеличивает срок эксплуатации шины. Помимо этого, благодаря увеличению глубины протектора удалось на 12% повысить ходимость шины в среднем на сезон. Как отметили в компании, среднегодовой пробег автомобиля в РФ составляет около 18,7 тыс. км., так что износостойкость является важным фактором для автовладельцев при выборе покрышек.



Известно также, что разработчики шин Gravity использовали фирменные COR-технологии Cordiant и инновационные решения в конструкции шин: за счёт этого производитель в том числе добился высоких показателей в управляемости на сухом (технология DRY-COR) и мокром асфальте (технология WET-COR). Кроме того, при создании шин Cordiant Gravity разработчики поработали над акустическим комфортом: уровень шума достигает 69 Дб, это соответствует наиболее комфортному для слуха показателю. Такой результат, как правило, фиксируется у автомобильных шин премиальных брендов.



Cordiant предлагает для легковых автомобилей летние шины Gravity, а для кроссоверов – Gravity SUV. При этом, как отметил производитель, вариант резины для кроссоверов отличается за счёт иного рисунка протектора: он был разработан специалистами собственного R&D центра шинной компании с учётом российских условий эксплуатации.



С учётом частой езды по необустроенным и грунтовым дорогам у шин Gravity SUV центральные канавки протектора было решено оборудовать специальными «камневыталкивающими шипами» – для быстрого самоочищения протектора от камней. Ещё на двух центральных ребрах имеются скосы, увеличивающие количество граней зацепления при движении на мягких грунтах и гравийных дорогах. Для лучшего отведения воды из пятна контакта создатели увеличили размер прорезей в боковых ребрах.



Продажи новых шин в РФ уже стартовали. В целом линейка Cordiant Gravity будет включать в себя 24 типоразмера от 14 до 18 дюймов, из них 12 займёт кроссоверный вариант Gravity SUV. На старте продаж клиентам пока доступны 10 типоразмеров шин линейки (от 14 до 18 дюймов).