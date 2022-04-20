Шины и диски ×

Cordiant представляет новые внедорожные шины Off Road 2

20.04.2022 96 0 0

Весной 2022 года стартуют глобальные продажи новых внедорожных шин Cordiant Off Road 2.

 

Партнерский материал

Бездорожье – это всегда дополнительные возможности. Ведь именно за пределами дорог находится все самое интересное и неизведанное, что можно познать, только поставив перед собой четкие цели и тщательно подготовившись. Путешествия, новые впечатления, общение с близкими и друзьями – все это несомненные бонусы активной жизни вне дорог. Которые, естественно, невозможны без внедорожных шин, являющихся одной из главных составляющих уверенного и безопасного приключения в terra incognita.

Весной 2022 года компания Cordiant выводит на российский и экспортные рынки новое поколение внедорожных шин – Off Road 2. Сохранив лучшие традиции шин первого поколения, они получили собственный характер и большое количество инновационных решений.

Шины для бездорожья должны обладать особенными характеристиками для того, чтобы в любой ситуации выполнить свою основную задачу – помочь проехать сложный участок.

Канавки рисунка протектора Cordiant Off Road 2 ориентированы не только в поперечном направлении по ходу движения автомобиля, но и в продольном, образуя широкие протяжённые каналы, проходящие под острым углом к оси симметрии рисунка, что значительно повышает самоочищаемость.

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Массивные блоки протектора увеличивают тягово-сцепные свойства на твердом покрытии и бездорожье. Беговая дорожка выполнена уже, чем у шин предыдущего поколения, благодаря чему автомобиль быстрее пробивается до твердого грунта.

Боковые грунтозацепы выполнены более крупными, в виде разновысотных выступов. Они выполняют как защитную функцию, предотвращая повреждение каркаса о препятствия, так и повышают тягово-сцепные свойства на бездорожье.

Боковина шины стала более эластичной и способна работать при значительном снижении внутреннего давления в шине до 0,5 бар для преодоления сложных участков со слабонесущим грунтом.

Оптимизированное чередование шагов рисунка протектора позволило снизить уровень шума и улучшить комфорт. Новый профиль шины позволяет с комфортом преодолевать несовершенные участки дороги.

На старте продаж внедорожные шины Cordiant Off Road 2 появятся в продаже в пяти типоразмерах, в течение 2022 года их число увеличится до восьми.

шины и диски

 

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