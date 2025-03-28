Что залить в роботы и вариаторы китайских автомобилей

Последние два года китайские автомобили бьют рекорды продаж на российском рынке. Чего, увы, нельзя сказать о поставках запасных частей и расходных материалов к ним. Они явно не поспевают за спросом. Так, довольно непростая ситуация сложилась со смазочными материалами, предназначенными для обслуживания автоматических трансмиссий. Речь идет о вариаторах (CVT) и роботах (DCT), которым китайские инженеры отдают предпочтение, проектируя свои автомобили. Трансмиссионные жидкости для них на российском рынке сегодня в дефиците.

Как оказалось, восполнить его оперативно за счет производства нужных масел внутри страны непросто. Дело в том, что разработчики агрегатов трансмиссий из Поднебесной взаимодействуют с партнерами по своим правилам. Так, они не спешат раздавать допуски сторонним производителям смазочных материалов, как это принято в Европе, Америке или Японии, а предпочитают работать с ограниченным числом компаний, которые производят для них масла со свойствами и качествами, прописанными в техническом задании.

Фото: autostat.ru

Стоит ли говорить, что таких продуктов в РФ экспортируется недостаточно. А основные поставки идут по линии обеспечения официальных дилеров автопроизводителей. Это создает трудности независимым сервисным центрам, которые ремонтируют и обслуживают сошедшие с гарантии китайские машины. Их численность с каждым годом будет увеличиваться. Следовательно, объем потребляемых СТО масел, имеющих нужные допуски, также будет расти. Это еще больше обострит дефицит.

Конкурировать с монополистами на равных

Чтобы изменить сложившуюся на внутреннем рынке ситуацию, компания LUBRIGARD поставила перед своими технологами достаточно непростую задачу – разработать линейку трансмиссионных жидкостей, которые отвечали бы актуальным требованиям большинства китайских производителей автоматических трансмиссий. Причем выведенные на рынок продукты должны иметь подтвержденные автопроизводителями (делаем на этом акцент) допуски и соответствия, что в условиях санкционных ограничений само по себе является задачей трудновыполнимой.

Работа началась с оценки доступных на российском рынке масел интересующего нас сегмента, которые официально экспортируются из КНР. Как оказалось, все они имеют небольшой, если не сказать минимальный список официальных одобрений и соответствий, что сужает перечень агрегатов, в которые их можно заливать. Например, в сопроводительных документах к трансмиссионным жидкостям для вариаторов (CVT) значатся в основном одобрения таких автопроизводителей, как Chery и JAC. Аналогичная ситуация сложилась и по смазочным материалам для роботов (DCT). Представленные в продаже продукты в большинстве случаев имеют одобрения Geely и Changan.

Такое положение дел явно не устраивает независимых игроков автосервиса, которым нужны универсальные масла, подходящие для обслуживания агрегатов трансмиссий максимально широкого круга производителей. Среди которых не только китайцы, но и американцы, европейцы, японцы. И, разумеется, смазочные материалы, как мы упомянули выше, должны иметь официальные допуски и соответствия.

Уникальная формула трансмиссионных жидкостей LUBRIGARD

Решение поставленной задачи было найдено совместно с официальными представителями фирм Infineum и Afton – мировых лидеров в разработке и производстве пакетов присадок, которые работают в КНР. Их авторитет для производителей агрегатов трансмиссий незыблем. Это позволило получить от них актуальные требования к смазочным материалам. Кроме того, научно-технический потенциал разработчиков присадок дал возможность в короткий срок проанализировать формулы масел, которые для рассматриваемых нами агрегатов производятся и реализуются на внутреннем рынке КНР.

С каждым из упомянутых выше партнеров работа шла по отдельному направлению. Так, разработка трансмиссионной жидкости LUBRIGARD ATF PRO DCT для роботизированных трансмиссий велась совместно с экспертами фирмы Infineum. Задачу по созданию масла LUBRIGARD ATF PRO CVT для вариаторов решали с химиками из Afton.

Важно: используемые в составе масел LUBRIGARD ATF PRO DCT и LUBRIGARD ATF PRO CVT пакеты присадок успешно прошли самые строгие испытания как в рамках программ получения одобрений OEM-производителей, так и при подтверждении соответствий международным спецификациям. Масла бренда LUBRIGARD полностью соответствуют жёстким техническим требованиям от ведущих автомобильных брендов.

Это дополнительно укрепляет доверие к продукции LUBRIGARD.

Максимальный охват агрегатов

Как мы уже говорили, задача перед химиками LUBRIGARD ставилась амбициозная. Необходимо было создать трансмиссионные жидкости, которые подходили бы большинству агрегатов трансмиссий. Тем самым закрывались бы потребности автовладельцев, эксплуатирующих машины китайских брендов, а также отечественного производства, в комплектацию которых входят поставляемые из Поднебесной агрегаты трансмиссий. Речь в первую очередь идет об автомобилях LADA Vesta, которые комплектуются вариаторами WanLiYang (WLY) CVT18. Укомплектованные ими машины производятся большими тиражами. Следовательно, потребность в маслах для обслуживания агрегатов трансмиссий будет расти. То же самое можно сказать и в отношении автомобилей Москвич 3, продажи которых за прошедший год заметно выросли. Разумеется, работая над формулами новых продуктов, химики LUBRIGARD не забыли и про автомобили американских, европейских, корейских и японских брендов, которые оснащены роботами и вариаторами. Машины останутся в эксплуатации еще долгие годы. Следовательно, для них также важно предложить трансмиссионные жидкости, обладающие нужными свойствами и качествами, обеспечивающими защиту агрегатов.

Задачи ближайшего будущего

Стоит отметить, что представленные трансмиссионные жидкости не имеют допусков и одобрений такого популярного в России китайского автопроизводителя, как HAVAL. При этом спрос на них высок. Дело в том, что смазочные материалы, предназначенные для автоматических коробок (CVT) упомянутого бренда, имеют свои особенности, в частности, низкую (практически вдвое ниже, чем у стандартных) вязкость. Специально под них LUBRIGARD разрабатывает особую трансмиссионную жидкость.

Такой подход говорит о том, что компания не дает пустых обещаний, а выпускает на рынок только продукты, строго соответствующие требованиям автопроизводителей. Именно они гарантируют безупречную защиту агрегатов и максимальный срок их службы.

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