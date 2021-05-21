Cupra может предложить седан, созданный по мотивам концепта Volkswagen ID. Vizzion

На европейском рынке продажи автомобилей Seat постепенно росли с 2013 года. Так, в 2019-ом показатель оказался равен 504 607 единицам. Однако пандемия коронавируса наложила свой отпечаток в том числе и на результат Сеата: в прошлом году «старосветские» дилеры реализовали всего 374 676 машин бренда, что на 25,8% меньше, чем годом ранее.



На фото: концепт Volkswagen ID. Vizzion

Изначально у Seat была дочерняя компания Cupra, в её задачи входила разработка «заряженных» версий Сеатов (подразделение появилось в 1985 году). Позже, в 2018-ом, был создан отдельный бренд, под которым сейчас выпускаются модели с более мощными двигателями по сравнению с моторами «обычных» Seat.



Ранее у Seat был седан в сегменте D – Exeo. Однако эта модель покинула рынок в 2013 году из-за слабых продаж: пиковым для неё стал 2010-ый, когда было реализовано 24 516 экземпляров, а в 2012-ом показатель «четырёхдверки» скатился до 12 126 единиц. Ожидается, что ситуация изменится через несколько лет: по данным испанского издания motor.es, новый седан появится у бренда Cupra в 2025 году.



На фото: салон концепта Volkswagen ID. Vizzion

По предварительным данным, новая «четырёхдверка» сегмента D окажется электрокаром. Предположительно модель будет создана по мотивам концепта Volkswagen ID. Vizzion, представленного в рамках Женевского автосалона в 2018 году. Судя по рендеру будущей новинки, которым с нами поделилось издание motor.es, у автомобиля будет заметен узнаваемый стиль бренда Cupra: дизайнер изобразил его в фирменном тёмно-синем матовом кузове с акцентами и деталями медного цвета.

У изображённого автомобиля заглушка на месте традиционной решётки радиатора, «раскосая» светодиодная головная оптика узкой формы, логотип на кромке капота и название бренда под ним, а также покатая крыша. Изображений кормы и салона предполагаемой будущей четырёхдверной новинки Cupra пока нет.



Рендер нового седана Cupra

Предполагается, что сначала на рынок выйдет серийный седан марки Volkswagen, следом в Европе начнут продавать «четырёхдверку» чешской марки Skoda (рендер этого «батарейного» автомобиля мы публиковали в конце прошлого месяца), а затем наступит очередь «заряженного» электрокара Cupra. Напомним, все перечисленные марки принадлежат немецкому концерну VW.

В основу будущей новинки Cupra, вероятно, ляжет новая платформа SSP разработки Volkswagen. Информации о «технике» на данный момент нет. Скорее всего, у «электроседана» испанского суббренда будет двухмоторная установка, её ориентировочная совокупная мощность пока не называется. Напомним, у шоу-кара ID. Vizzion была пара электродвигателей (по одному на каждой оси), суммарная отдача системы составила 306 л.с. Также концепт оснастили батареей ёмкостью 111 кВт*ч, запас хода составил 665 км (по циклу WLTP). Его максимальная скорость ограничена 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» седану требуется 6,3 секунды.

