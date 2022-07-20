Dacia готовит новую версию Jogger: кросс-универсал проехался на камеру

Седан Dacia Logan и хэтчбек Sandero третьего поколения были представлены ещё в 2020 году, а дебюта нового Логана-универсала пришлось ждать до осени 2021-го. При этом «пятидверка» стала отдельной моделью, которой присвоили имя Jogger. «Приподнятый» универсал вышел на рынок в конце прошлого года, всего с декабря по апрель текущего года старосветские дилеры Dacia реализовали 4357 экземпляров Jogger.



На фото: прототип гибридного универсала Dacia Jogger

Модель предлагается с салоном, рассчитанным на пятерых или семерых. Кроме того, у этого универсала «внедорожный» обвес по периметру кузова идёт по умолчанию («пятидверке» не присвоили «фамилию» Stepway). В длину Джоггер растянулся на 4547 мм, а его колёсная база равна 2897 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм. В основе модели лежит платформа CMF-B, на этой же «тележке» базируются актуальные Dacia Logan и Sandero.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в Европе Dacia Jogger предлагается с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» TCe мощностью 110 л.с., максимальный крутящий момент равен 200 Нм. Также в линейке представлен вариант с битопливным мотором 1.0 Eco-G (бензин и пропан) с отдачей в 100 л.с. (170 Нм). Обе версии работают в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач.



Ранее уже сообщалось, что позже у Джоггера будет гибридная версия. Сейчас эта модификация универсала находится в разработке: фотошпионы поймали прототип новинки в ходе испытаний, которые проходят на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



На фотографиях гибридный автомобиль запечатлён без «клочка» маскировочной плёнки: отличий от версии с традиционным ДВС не ожидается, разве что надпись Hybrid под названием модели, размещённая на багажной двери универсала (её фотошпионы смогли снять крупным планом). Не исключено, что для новой модификации в палитру добавят новый цвет кузова, который будет ассоциироваться с «полузелёным» исполнением Jogger.



Dacia Jogger Hybrid оснастят гибридной силовой установкой E-Tech, которая разработана материнской компанией Renault. В её основе лежит бензиновый «атмосферник» объёмом 1,6 литра, который работает в тандеме с двумя электромоторами: один помогает автомобилю тронуться с места, второй выступает в роли стартер-генератора. В комплект идёт автоматическая коробка. В состав системы входит ещё небольшая литий-ионная батарея ёмкостью 1,2 кВт*ч. Привод – передний.



Известно, что гибридный универсал появится в продаже в Европе в следующем году, более точного срока выхода новой модификации пока нет. Ранее в компании отмечали, что Dacia Jogger Hybrid станет самым бюджетным семиместным гибридным автомобилем на старосветском рынке. Отметим, на сегодняшний день стартовый ценник Джоггера с традиционным ДВС во Франции составляет 16 790 евро, стоимость его версии HEV рассекретят позже.

