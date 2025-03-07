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  • Dallara обновила спорткар Stradale: больше прижимной силы и две новые спецверсии

Dallara обновила спорткар Stradale: больше прижимной силы и две новые спецверсии

07.03.2025 74 0 0

К 2025 модельному году лёгкий двухместный среднемоторный спорткар Dallara Stradale получил более эффективное аэродинамическое оперение кузова, более роскошный салон и две дорогие спецверсии — Laps (баркетта) и Landscapes (купе).

Компанию Dallara основал в 1972 году итальянский конструктор и предприниматель Джан Паоло Даллара, она занимается разработкой и производством машин для кольцевых гонок, оказывает инжиниринговые услуги, выпускает и продаёт высокотехнологичные комплектующие для гоночных и спортивных автомобилей. В 2017 году Dallara представила свой первый дорожный спорткар по имени Stradale — это среднемоторная баркетта, для которой однако можно заказать ветровое стекло и крышу.

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На этой неделе представлена обновлённая Dallara Stradale. Принципиальных изменений в конструкции нет, но есть точечные улучшения, а именно более эффективное аэродинамическое оперение, благодаря которому максимальная прижимная нагрузка на скорости 260 км/ч увеличилась с 820 до 855 кг, притом что сам спорткар в «базе» весит те же 855 кг, то есть достигнут паритет по массе и прижимной нагрузке. Кроме того, улучшена вентиляция тормозов и расширен список опций: для салона, например, теперь доступно больше вариантов кастомизации.

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Новые спецверсии Laps (синяя машина на фотографиях) и Landscapes (серая машина) как раз демонстрируют новые варианты отделки: обе имеют салон, щедро обшитый алькантарой, и двухцветную окраску кузова. Баркетта Stradale Laps посвящена домашней гоночной трассе Dallara в Варано-де-Мелегари и больше ориентирована на трек (хотя по обычным дорогам на ней тоже можно ездить), а купе Stradale Landscapes наилучшим образом адаптировано для езды по живописным итальянским серпантинам.

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Двигатель у обеих версий прежний, но со слегка переписанной программой управления — это 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» Ford EcoBoost, форсированная до 400 л.с. и 500 Нм. 6-ступенчатый «робот» с одним сцеплением передаёт всю мощность на задние колёса. Разгон до 100 км/ч занимает 3,25 с, максимальная скорость — 280 км/ч. В основе кузова Dallara Stradale лежит углепластиковый монокок собственного производства. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами.

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Базовая баркетта 2025 года выпуска стоит от 233 020 евро, в версии Laps — 284 486 евро, за купе Stradale Landscapes нужно выложить минимум 282 030 евро. Интересно, что дореформенные версии Dallara Stradale можно довести до уровня 2025 модельного года, доплата будет зависеть от исходной спецификации спорткара.

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