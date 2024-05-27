Дамир Идиятулин установил рекорд «Нижегородского кольца» на этапе RDS GP – 100 баллов из 100

Дамир Идиятулин в третий раз выиграл квалификацию RDS GP с максимально возможным результатом в 100 баллов. В «клуб 90+» вошли рекордные 20 пилотов. Три команды в полном составе прошли в ТОП-16.

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 впервые в истории принимает «обратная» конфигурация автодрома «Нижегородское кольцо» –оцениваемый участок остался прежним, однако в новом сезоне движение по нему организовали в противоположную сторону. Это уравняло шансы опытных пилотов RDS GP и дебютантов главного чемпионата страны по дрифту. Найти подход к судейскому заданию предстояло в рамках официальных тренировок, и, как показала квалификация, все справились с этим блестяще.

Стоит только сказать, что «клуб 90+» на этапе оказался максимально насыщенным: из 29 участников заветную отметку в 90 баллов в своей лучшей попытке покорили сразу 20 спортсменов! Тем интереснее было наблюдать, как результат 92,5 балла обеспечивает только 20-ю строчку в протоколах — она досталась Николаю Горковенко. Но в целом результаты оказались настолько плотными, что всё решали даже не целые баллы, а половины.

Сергей Кузнецов (АВТОБАН AIMOL) заработал 93,5 балла. Денис Мигаль (Fresh Racing) и Никита Шиков (Carville Racing) проехали на 94 балла каждый. Аркадий Цареградцев, Владислав Попов (оба – «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») и Дмитрий Ермохин (АВТОБАН AIMOL) набрали по 94,5 балла. Денис Сорокопуд (Lukoil Racing Drift Team) и Леонид Шнайдер (TimeUp) – по 95,5 баллов, а Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) взял отметку в 96 баллов. Антон Козлов (Carville Racing) получил от судей 96,5 баллов, Максим Гроссман (TimeUp) – 97 баллов, Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) и Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) отметились проездом на 97,5 баллов каждый.

Не менее плотно было и в пятёрке лидеров. Всего полбалла разделили замыкающих её Евгения Лосева (Fresh Racing) с результатом 98 баллов и Григория Гусева (Lukoil Racing Drift Team) с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto), проехавших на 98,5 баллов каждый. Но в паре лучших – разрыв чуть больше. Проезда на 99 баллов хватило новичку серии Артёму Шабанову (TimeUp) для второго места, а Дамир Идиятулин в третий раз в карьере покорил отметку в 100 баллов из 100! До этого пилот Fresh Racing добивался подобного два года подряд на Moscow Raceway, а нынешний успех спортсмена стал первым высшим квалификационным результатом в истории RDS GP на «Нижегородском кольце».

Последовавшие за квалификацией парные заезды прошли уже в более спокойном ключе. Несколько OMT-заездов по ходу ТОП-32 также не стали неожиданностью, поскольку результаты во всех субботних дуэлях были вполне прогнозируемыми – почти в каждой паре фавориты обеспечили себе путёвку в дальнейшую стадию сражения.

RDS GP 2024. 2-й этап. «Нижегородское кольцо». Топ-16:

Дамир Идиятулин – Аркадий Цареградцев

Григорий Бурлуцкий – Максим Гроссман

Григорий Гусев – Николай Горковенко

Евгений Лосев – Леонид Шнайдер

Артем Шабанов – Никита Шиков

Роман Тиводар – Антон Козлов

Георгий Чивчян – Дмитрий Ермохин

Андрей Астапов – Тимофей Добровольский

В итоге коллективы Takayama Forward Auto, Carville Racing и TimeUp смогли в полном составе выйти в ТОП-16. По два пилота будут представлять Fresh Racing и Lukoil Racing Drift Team, а «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» и АВТОБАН AIMOL вывели в ТОП-16 по одному своему представителю.

Борьба за призовые места второго этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 продолжится на трассе «Нижегородское кольцо» в воскресенье, 26 мая. В 13:00 по московскому времени стартуют парные заезды ТОП-16, по итогам которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий вплоть до финала.