Дамир Идиятулин выиграл снежную квалификацию RDS GP 2025 на Moscow Raceway

Аркадий Цареградцев впервые в карьере не попал в ТОП-32, Георгий Чивчян пробился в ТОП-16 через OMT-заезд, Takayama Forward Auto, TimeUp и LUKOIL Racing Drift Team – три команды с тремя пилотами в ТОП-16.

Гран-При Российской Дрифт Серии открыл новый сезон – на трассе Moscow Raceway в субботу, 26 апреля, состоялись квалификация и парные заезды ТОП-32 в рамках первого этапа RDS GP 2025 года. За право выйти в основную часть соревнования и включиться в борьбу за места на подиуме боролись 40 пилотов из России, Беларуси и Казахстана. В квалификации не все смогли справиться с нервами и собственной техникой.

Серьёзный вызов участникам бросила погода. Последние выходные апреля в столице выдались невероятно холодными для этого времени года. Спортсменам пришлось адаптироваться к околонулевой температуре воздуха и даже снегу, который короткими зарядами несколько раз принимался идти по ходу квалификации. Сенсационно не смог пройти в стадию парных заездов ТОП-32 Аркадий Цареградцев: первая попытка лидера команды LECAR Одержимые Моторспорт оказалась испорчена снегом, а во второй Царь допустил нехарактерную для себя ошибку, поскользнувшись на разметке трассы. В итоге чемпион RDS GP 2022 года впервые в своей карьере не смог пройти квалификационный отбор и остался за бортом ТОП-32.

Вместе с ним по итогам сольных проездов в субботу прекратили своё участие в уик-энде Алексей Вахтин (VSTeam), Алексей Козлов (Predator Drift Team), Илья Фёдоров и Антон Дмитриенко, а также дебютанты Гран-При Российской Дрифт Серии Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Дмитрий Щербина (Автобан) и Руслан Арефьев. Среди тех, кто смог обеспечить себе место в ТОП-32, борьба за первые строчки протоколов была плотная – сразу 14 пилотов попали в «клуб 90+», а лучшим среди них оказался двукратный победитель квалификации на Moscow Raceway с абсолютным 100-балльным результатом Дамир Идиятулин. На сей раз пилот Fresh Racing до собственного рекорда не дотянулся совсем чуть-чуть, одержав победу в квалификации с проездом на 99,5 баллов.

В тройку лидеров сессии вошли также действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов из TimeUp, показавший проезд на 98,5 баллов, а также Евгений Лосев (Fresh Racing), лучшую попытку которого судьи оценили на 97,5 баллов. Лучшим из дебютантов серии стал Данила Воробьёв – результат в 94 балла обеспечил представителю LUKOIL Racing Drift Team восьмое место в квалификации.

На стадии ТОП-32 редкий хит обошёлся без контактной борьбы. Сразу несколько пилотов закончили борьбу в парных заездах из-за столкновений, обеспечив собственными ошибками выход своим соперникам в воскресные дуэли. Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) допустил контакт с Кириллом Мацкевичем (TimeUp). Анатолий Кизин (VSTeam) протаранил Романа Тиводара (Takayama Forward Auto). Владислав Попов (LECAR Одержимые Моторспорт) врезался в Данилу Воробьёва, а Никита Шиков не избежал касаний с машиной Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto). Денис Мигаль (Fresh Racing) спровоцировал столкновение с Денисом Сорокопудом (VSTeam), Евгений Спирин (VSTeam) довёл дуэль с Антоном Козловым (Carville Racing) до жёсткого удара, а Сергей Кузнецов (Star Pёr Stars Aimol) из-за нескольких касаний уступил Сергею Саку (Автобан).

Без контактов в стадию ТОП-16 прошли Артём Лейтис (Carville Racing), Артём Шабанов, Леонид Шнайдер (TimeUp), Антон Клямко, Дмитрий Ермохин (Автобан) и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team).

В двух дуэлях судьбу путёвки в ТОП-16 решил только перезаезд. Лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян через OMT-заезд победил Илью Полищука (Predator Drift Team), а Евгений Лосев (Fresh Racing) взял верх над Владиславом Ерофеевым (LECAR Одержимые Моторспорт), который в роли преследователя едва не вынес лидера, но в итоге предпочёл свести ситуацию к развороту и вылету с трассы.

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. ТОП-16:

Дамир Идиятулин – Кирилл Мацкевич

Роман Тиводар – Данила Воробьёв

Тимофей Добровольский – Денис Сорокопуд

Антон Козлов – Артём Лейтис

Артём Шабанов – Леонид Шнайдер

Сергей Сак – Антон Клямко

Евгений Лосев – Дмитрий Ермохин

Георгий Чивчян – Андрей Астапов

По итогам субботы серьёзную заявку на победу в командном зачёте на первом этапе RDS GP 2025 сделали Takayama Forward Auto, TimeUp и LUKOIL Racing Drift Team – эти три коллектива вышли в ТОП-16 сразу тремя пилотами.