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Давно обещанный пикап JAC T8 Pro наконец добрался до российского рынка

04.07.2023 79 0 0

Модель китайской марки предложат в РФ с двумя турбомоторами на выбор, оба работают в паре только с механической коробкой передач.

Компания JAC анонсировала выход грузовика T8 Pro на авторынок РФ ещё в 2020 году: предполагалось, что модель появится в продаже осенью 2021-го. Однако модели пришлось задержаться: только теперь китайский бренд официально объявил о том, что совсем скоро обещанный пикап появится у российских дилеров. Цены будут обнародованы позже.

На фото: JAC T8 Pro

У рамного пикапа JAC T8 Pro полноценная двухрядная кабина, вместительная грузовая платформа, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, массивная чёрная радиаторная решётка с крупными горизонтальными элементами, а также большими буквами написанным названием бренда. В нижней части переднего бампера находятся интегрированные противотуманки, по бокам автомобиля можно увидеть подножки, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки серебристого цвета.

На фото: JAC Shuailing T8 (версия для китайского рынка, выпускается с 2018 года)

Габаритная длина T8 Pro равна 5325 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1830 мм, а расстояние между осями – 3090 мм. Размеры грузовой платформы составляют 1520 х 1520 х 470 мм, грузоподъёмность – 900 кг. Дорожный просвет у этого пикапа равен 220 мм, угол въезда – 30,9 градуса, съезда – 23,3 градуса. Спереди у китайского грузовика независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – зависимая рессорная.

В моторную гамму JAC T8 Pro в РФ войдут два четырёхцилиндровых турбомотора: речь идёт о 2,0-литровом дизеле, отдача которого составляет 102 л.с., максимальный крутящий момент – 320 Нм, а также о 155-сильном бензиновом варианте объёмом 2,4 литра (320 Нм).  Оба двигателя соответствует экоклассу Евро-5 и работают в паре с безальтернативной шестиступенчатой механикой. Максимальная скорость такого грузовика вне зависимости от «начинки» составляет 150 км/ч.

На фото: салон JAC T8 Pro

Список оборудования модели включает в себя: ксеноновую головную оптику,  светодиодные ходовые огни и задние фонари, 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, систему камер с круговым обзором, а также пару фронтальных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира.

В салоне можно увидеть кожаную обивку, семидюймовую цифровую приборную панель, кондиционер, передние кресла с ручными регулировками и обогревом, задний подлокотник с подстаканниками, заднее стекло с обогревом, мультимедийную систему MP5 c тачскрином диагональю 10,4 дюйма и шестью динамиками; есть функции бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также автоматического складывания боковых зеркал.

Когда именно начнутся живые продажи JAC T8 Pro в РФ, в компании пока не уточнили. Можно предположить, что новинка окажется дороже пикапа T6, который уже представлен на российском рынке. Согласно официальному сайту бренда, его ценник стартует с отметки 2,52 млн рублей. За покупателей T8 Pro, вероятно, придётся побороться с Great Wall Poer KingKong, его начальная стоимость составляет 2,799 млн рублей.

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