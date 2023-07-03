Дебютант RDS GP Тимофей Добровольский выиграл квалификацию этапа в Санкт-Петербурге

Тимофей Добровольский впервые в карьере выиграл квалификацию Гран При Российской Дрифт Серии

Только четыре пилота набрали более 90 баллов в квалификации на трассе «Игора Драйв»

Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев не смогли пройти в ТОП 16

Санкт-Петербург, Россия – 2 июля 2023 года

Санкт-Петербург известен своей переменчивой погодой, которая в течение одного дня может несколько раз измениться от яркого солнца к проливным дождям и обратно. В этом на собственном опыте убедились участники третьего этапа Гран При Российской Дрифт Серии, которым в субботу на протяжении дня не раз приходилось адаптироваться к абсолютно разным условиям на трассе.

Квалификация началась на сухом асфальте, что позволило Илье Федорову (AUTOPROFI TEAM) возглавить протоколы сессии и долгое время удерживать лидерство. Он с первой попытки проехал на 93,5 балла, и когда на трассу упали первые капли дождя, стало ясно, что этот результат может принести дальневосточному пилоту победу в квалификации. После того, как легкий дождь перерос в ливень, даже просто удержаться на траектории, следуя судейскому заданию, стало нелегко. Но и в таких условиях нашлись те, кому оказалось по силам удивить своим результатом.

Сначала Евгений Лосев («SINTEC • FRESH Маркетплейс») проехал на залитой водой трассе на 90,5 баллов. Затем его результат повторил Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), но авторами главной сенсации стали пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO. Опытнейший Георгий Чивчян первым же проездом заслужил от судей 94 балла, но ошибка во второй попытке не позволила ему претендовать на победу в квалификации.

В сложнейших погодных условиях гораздо лучше проявил себя дебютант RDS GP Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO). Первую попытку молодой пилот проехал на неплохие 79 баллов, а во второй смог улучшить результат сразу до 94 баллов. Проявив невероятное хладнокровие и высочайший уровень контроля над автомобилем, Тимофей Добровольский уже на третьем для себя этапе в Гран При Российской Дрифт Серии одержал победу в квалификации. А трасса «Игора Драйв» в очередной раз подтвердила статус автодрома, который благоволит молодым талантам – стоит напомнить, что еще один пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO, Роман Тиводар, свою дебютную победу в RDS GP также одержал на трассе в Санкт-Петербурге и тоже в условиях дождевого уик-энда.

RDS GP 2023. Igora Drive. Квалификация. Топ-3:

Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – 94 баллов Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – 94 баллов Илья Федоров (AUTOPROFI TEAM) – 93,5 балла

К парным заездам ТОП 32 ситуация с погодой не улучшилась, и практически каждая из дуэлей проходила в разных условиях. Одним пилотам повезло провести заезды практически по сухому асфальту, другие сражались под моросящим дождём, третьи боролись уже под проливным. Особой оказалась дуэль Романа Тиводара и Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team): первый заезд пилоты проехали посуху, а перед вторым на трассу обрушился сильнейший ливень в сопровождении шквального ветра. По соображениям безопасности заезды приостановили, и борьба на трассе возобновилась уже после прохождения штормового фронта. В итоге сильнейшим в этом растянутом во времени и погодных условиях заезде стал Андрей Астапов.

Впрочем, в других парах ТОП 32 тоже не обошлось без сюрпризов, которые преподнесли другие новички серии. Братья Поповы («FailCrew x ДаркСайд») уверенно вышли в стадию ТОП 16 – Илья взял верх над Денисом Мигалем («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), а Владислав победил Антона Клямко. Тем интереснее, что их наставник, опытнейший Аркадий Цареградцев, внезапно для многих прекратил борьбу в ТОП 32, уступив Даниле Скоробогатову (TimeUp). В итоге команда TimeUp стала единственной, кому в полном составе удалось выйти в ТОП 16.

Вернувшийся в RDS GP Сергей Кабаргин попытался навязать борьбу Евгению Лосеву («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), но контакт лишил его шансов пройти дальше ТОП 32. Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс») внезапно уступил Никите Шикову (Carville Racing), а Николай Горковенко (Carville Racing) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) стали авторами, вероятно, самого курьёзного OMT-заезда дня. Сначала Горковенко лидером допустил ошибку и ушёл в разворот, так что во втором заезде хита Гусеву достаточно было аккуратно проехать лидером. Однако, поменявшись ролями, и Григорий, и Николай развернулись уже вдвоём – судьям пришлось назначать перезаезд, в котором и определилась судьба путёвки в ТОП 16. Гусев прошел дальше.

Заставил поволноваться своих болельщиков и Антон Козлов (Carville Racing). Лидер личного зачёта столкнулся с техническими проблемами на своём автомобиле ещё в ходе квалификации, и механикам пришлось ударно потрудиться, чтобы починить его BMW к началу парных заездов. В итоге дуэль Антона Козлова и Анатолия Щербака пришлось перенести в самый конец ТОП 32. Победа в ней Козлова обернулась дополнительной порцией работы для команды, потому что соперник в первом же заезде врезался в автомобиль Антона и достаточно серьёзно повредил ему машину.

RDS GP-2023. «Игора Драйв». Участники ТОП 16:

Тимофей Добровольский – Дмитрий Ермохин

Антон Козлов – Илья Попов

Евгений Лосев – Алексей Вахтин

Чарльз НГ – Леонид Шнайдер

Георгий Чивчян – Андрей Астапов

Максим Гроссман – Никита Шиков

Илья Федоров – Григорий Гусев

Владислав Попов – Данила Скоробогатов

Партнёрский материал