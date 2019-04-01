День дурака в автопроме: шутят Kia, MG и Skoda

1 апреля, как известно, – день фейковых новостей, так что предлагаем вам оценить чувство юмора автопроизводителей. В этом выпуске – сенсорный руль от Kia, цветные шины от MG и проектор сообщений на дорогу от Skoda.

Автомобили Kia на фоне конкурентов отличаются довольно консервативными интерьерами: корейская фирма до сих пор использует стрелочные приборы и физические кнопки наперекор повальной моде на планшеты. В начале марта дизайнеры Kia уже высмеяли общий тренд на превращение машин в гаджеты и представили на Женевском автосалоне концепт Imagine, в салоне которого установлен аж 21 экран ультравысокого разрешения – мол, вот до чего может дойти, если вовремя не остановиться и бездумно идти на поводу у этой самой моды. Похожая же идея троллинга вдохновила Kia на выпуск первоапрельского релиза, посвящённого рулю-планшету. Устройство называется Kia FOOL steering wheel и адресовано современному поколению гаджетоматов, которые с малых лет только и делают, что скролят контент на своих смартфонах. Теперь привычным движением пальцев они смогут управлять автомобилей – передовой сенсорный руль якобы разработан совместно с Automotive Premonition Research Institute Limited (Автомобильный предсказательно-исследовательский институт).

Аббревиатура FOOL буквально переводится как «дурак», а расшифровывается как Finger Operated Optimum Level (оптимизированный для управления пальцами уровень). Ну что сказать – толсто!

Принадлежащая китайскому концерну SAIC британская марка MG в течение короткого времени планирует снабжать все свои субкомпактные хэтчбеки MG3 шинами, покрытыми водорастворимой краской, которые будут оставлять на асфальте яркие следы. Доступна обширная цветовая гамма, в том числе смешанные композиции (например, в виде радуги), так что клиенты MG получат новую возможность проявить собственную индивидуальность и придать серым будням яркий праздничный оттенок.

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Чешская марка Skoda тоже решила предложить своим клиентам новый уровень индивидуальности и разработала систему световых оповещений ProjectaPal для кроссовера Karoq. Специальный встроенный в нижнюю кромку двери светодиодный проектор способен показывать любую картинку прямо на дороге, когда дверь открыта. Это может быть надпись-напоминание (например, о какой-нибудь важной дате), поздравление или просто фотография любимого питомца, по которому вы скучаете в дороге. Фотографии, которые вы желаете спроецировать, можно загрузить в фирменную мультимедийную систему со своего смартфона. Разумеется, нельзя исключить и злоупотребления новой опцией: кто-нибудь непременно захочет вытереть ноги о лицо недруга или какого-нибудь сильно надоевшего политика – в общем, хорошо, что ProjectaPal всего лишь фантазия, о которой уже завтра все забудут.