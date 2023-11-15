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  • День ног: как бы выглядел новый кроссовер BAW Jishi 01 на пропорциональных колёсах

День ног: как бы выглядел новый кроссовер BAW Jishi 01 на пропорциональных колёсах

15.11.2023 295 0 0

Летом этого года появился очередной новый китайский бренд, который продемонстрировал большой кроссовер в модном ныне брутальном стиле. Подобно многим другим автомобилям из Поднебесной, он получил относительно маленькие колёса, мы же решили исправить ситуацию и представить автомобиль с более пропорциональными «ногами».

Первые фотографии нового кроссовера появились в июле этого года. Он сделан компанией BAW, которая в 2020 году откололась от автоконцерна BAIC, существующего с 1958 года. Паркетник будет производиться под новым брендом Jishi (он же Stone), а первенец получил незамысловатое имя 01.

Рендер Jishi 01 с более крупными колёсами
1 / 2
Стандартный Jishi 01
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Дизайн новинки (как и некоторых других китайских кроссоверов последнего времени) во многом перекликается с внедорожником Land Rover последнего поколения, премьера которого состоялась осенью 2019 года. Кузов кроссовера получился весьма неплохим с точки зрения пропорций, однако основной проблемой модели можно считать слишком маленькие и узкие для такой громоздкой машины колёса.

Рендер Jishi 01 с более крупными колёсами
1 / 2
Стандартный Jishi 01
2 / 2

По длине Jishi 01 существенно превосходит пятидверный Defender 110 — 5295 мм против 5035 мм с запасным колесом на задней двери. По этому показателю к китайской новинке гораздо ближе Defender 130, который представили весной прошлого года — 5358 мм. Что же касается техники, то новый китайский паркетник является подзаряжаемым гибридом, в состав которой входят бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, подзаряжающий батарею, два электродвигателя и аккумулятор емкостью 56 кВт*ч. Как и подобает кроссоверу подобных габаритов, он получил трёхрядную компоновку салона.

Рендер Jishi 01 с более крупными колёсами
1 / 2
Стандартный Jishi 01
2 / 2

Между тем, ранее мы примеряли более пропорциональные колёса кроссоверам Haval F7/F7x и Lifan Myway. Пишите в комментариях, какие ещё китайские модели могут подойти для нашей рубрики «День ног»!  

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки BAW

 

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