Дептранс Москвы и МЕФТ определили лучших водителей такси столицы по итогам конкурса профмастерства

Участие в состязаниях за титул и денежный приз приняло участие более 250 человек – в два с половиной раза больше водителей, чем в прошлом году.

24 мая в столице прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы − 2025». Мероприятие организовано Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Международным Евразийским форумом «Такси». Местом проведения стала площадка Музея Гаража особого назначения (ВДНХ).

В этом году увеличили площадку проведения конкурса в связи с тем, что выросло количество участников. Оптимизировали некоторые процедуры проведения, чтобы стало удобнее для участников и более красочно – для зрителей. В конкурсе приняли участие порядка 250 человек, это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Из них 38 женщин. Конкурс повышает престиж и значимость профессии, безопасность дорожного движения. Сергей Алексюк начальник Управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Москвы

В ходе конкурса водители прошли тестирование на знание ПДД, действующего законодательства по такси и города. Также участники прошли предрейсовый осмотр и выполнили манёвры на автомобилях.

Культура вождения в таком городе, как Москва, должна быть на высоком уровне, и наша общая цель повышать её в том числе и через такие мероприятия, которые также популяризируют профессию таксиста. Важно, что тут могут не только соревноваться, но и общаться водители с руководителями таксопарков, регуляторами. Именно в этом цель МЕФТ: объединять участников отрасли. Конкурс водителей стал в этом году отчасти форумом для водителей. Кроме того, очень важно, что удалось сделать мероприятие по-настоящему семейным, массовым событием. Александр Басалаев директор МЕФТ

Пока конкурсанты демонстрировали мастерство, пришедшие поболеть за них близкие смогли также посостязаться в конкурсах и викторинах, поиграть в дартс или настольный футбол и посетить экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России.

По результатам прохождения всех этапов были определены победители конкурса «Лучший водитель Москвы – 2025». I место в личном зачёте занял самозанятый водитель Никита Пешков. II место присудили водителю таксопарка «Такси 369» Вильдану Миннеханову, III место Юрию Данилову из ООО «Император». В спецноминации для женщин-водителей призовое место взяла Анна Кольва (ИП «Кольва).

Было много волнений, азарта, адреналина. У меня сегодня много болельщиков, они переживали за меня, как будто сами были со мной за рулём, я чувствовал их поддержку. Пришли поболеть мама и теща. Была большая мотивация, поэтому я думаю, это общая заслуга сегодня. Никита Пешков.

Анна Кольва

Тема популяризации профессии таксиста, привлечения кадров в отрасль, повышения культуры и безопасности дорожного движения получит свое продолжение на XIII Международном Евразийском форуме «Такси», который состоится 7-8 августа в Москве.

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