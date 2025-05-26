Коммерческий транспорт ×
  • Дептранс Москвы и МЕФТ определили лучших водителей такси столицы по итогам конкурса профмастерства

Дептранс Москвы и МЕФТ определили лучших водителей такси столицы по итогам конкурса профмастерства

26.05.2025 37 0 0

Участие в состязаниях за титул и денежный приз приняло участие более 250 человек –  в два с половиной раза больше водителей, чем в прошлом году.

24 мая в столице прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы − 2025». Мероприятие организовано Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Международным Евразийским форумом «Такси». Местом проведения стала площадка Музея Гаража особого назначения (ВДНХ).

В этом году увеличили площадку проведения конкурса в связи с тем, что выросло количество участников. Оптимизировали некоторые процедуры проведения, чтобы стало удобнее для участников и более красочно – для зрителей. В конкурсе приняли участие порядка 250 человек, это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Из них 38 женщин. Конкурс повышает престиж и значимость профессии, безопасность дорожного движения.
Сергей Алексюк
начальник Управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Москвы

В ходе конкурса водители прошли тестирование на знание ПДД, действующего законодательства по такси и города. Также участники прошли предрейсовый осмотр и выполнили манёвры на автомобилях.

Культура вождения в таком городе, как Москва, должна быть на высоком уровне, и наша общая цель повышать её в том числе и через такие мероприятия, которые также популяризируют профессию таксиста. Важно, что тут могут не только соревноваться, но и общаться водители с руководителями таксопарков, регуляторами. Именно в этом цель МЕФТ: объединять участников отрасли. Конкурс водителей стал в этом году отчасти форумом для водителей. Кроме того, очень важно, что удалось сделать мероприятие по-настоящему семейным, массовым событием.
Александр Басалаев
директор МЕФТ

Пока конкурсанты демонстрировали мастерство, пришедшие поболеть за них близкие смогли также посостязаться в конкурсах и викторинах, поиграть в дартс или настольный футбол и посетить экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России.

По результатам прохождения всех этапов были определены победители конкурса «Лучший водитель Москвы – 2025». I место в личном зачёте занял самозанятый водитель Никита Пешков. II место присудили водителю таксопарка «Такси 369» Вильдану Миннеханову, III место Юрию Данилову из ООО «Император». В спецноминации для женщин-водителей призовое место взяла Анна Кольва (ИП «Кольва).

Было много волнений, азарта, адреналина. У меня сегодня много болельщиков, они переживали за меня, как будто сами были со мной за рулём, я чувствовал их поддержку. Пришли поболеть мама и теща. Была большая мотивация, поэтому я думаю, это общая заслуга сегодня.
Никита Пешков.
Анна Кольва

Тема популяризации профессии таксиста, привлечения кадров в отрасль, повышения культуры и безопасности дорожного движения получит свое продолжение на XIII Международном Евразийском форуме «Такси», который состоится 7-8 августа в Москве.

Партнёрский материал

авто и общество коммерческий транспорт
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех До лета осталось всего ничего, а значит, у многих уже чешется правая пятка надавить на газ и рвануть куда-нибудь в вояж по стране. И при составлении маршрутов на отпуск некоторые начинают пр... 2071 5 2 26.05.2025
Статьи / Заводы По заветам партии: молодёжь и роботы на заводе Changan Smart Factory Новый завод Changan в китайском Чунцине был построен в рекордные для индустрии сроки – всего за 352 дня. Почему фабрика называется «умной»? Это первое в Китае предприятие, на котором каждый... 388 2 3 25.05.2025
Статьи / История Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile Aurora В автомобильном мире найдется немало марок, которые по разным причинам стали достоянием истории. Что интересно, многие из этих брендов уже забыты, хотя появились еще на заре автомобилестроен... 1152 5 1 24.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27542 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26644 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12344 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
5 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
5 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
Новые комментарии
Change privacy settings