Чуть больше месяца назад состоялась премьера бюджетного пикапа Hilux Champ. Мы же решили представить его во внедорожном тюнинге, характерном для творений хорошо известного в России ателье Arctic Trucks.

Представленный в прошедшем ноябре пикап Toyota Hilux Champ представляет из себя серийную версию концепта IMV 0 (название расшифровывается как Innovative International Multi-purpose Vehicle Zero) годовалой давности. Проект ориентирован, прежде всего, на развивающиеся рынки, поэтому местом премьеры новинки стал Таиланд, где подобные автомобили особенно популярны.

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Hilux Champ получил максимально простой и функциональный кузов, и одной из основных особенностей пикапа являются очень маленькие колёса (штатный размер — 14 дюймов), что опять-таки сделано для удешевления модели. Здесь-то и приходит на помощь тюнинг в стиле компании Arctic Trucks. У представленного на рендерах гурзовичка существенно увеличен дорожный просвет, не в последнюю очередь благодаря большим колёсам с высокопрофильной резиной. Подобные колёса также требуют увеличения колёсных арок и установки расширителей. Кроме того, пикап получил шноркель (устройство в виде трубы с воздухозаборником для работы двигателя под водой), установленный вдоль стойки лобового стекла, пороги, доработанные боковые борта и дополнительную светотехнику спереди.

Рендер Hilux Champ Arctic Trucks

Hilux Champ имеет рамную конструкцию, передняя подвеска независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная. Спереди установлены дисковые вентилируемые тормоза, сзади — барабанные. Пикап во многом конструктивно унифицирован с более крупной моделью Hilux, от неё же взята и моторная гамма: бензиновые атмосферные 2.0 (139 л.с., 183 Нм) и 2.7 (166 л.с., 245 Нм), а также дизельный 2.4 (150 л.с., 400 Нм). В будущем ожидается появление гибридных и полностью электрических силовых установок.

Рендер Hilux Champ Arctic Trucks

Между тем, в прошлом месяце был представлен новый внедорожник Toyota Sequoia в версии Arctic Trucks.