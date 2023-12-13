Внедорожник Toyota Sequoia представлен в России в суровой версии от Arctic Trucks

Доработанный вездеход отличился, в частности, более внушительным обвесом и увеличенным дорожным просветом. Модель доступна с гибридной установкой.

Продолжающее свою деятельность российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks представило новинку: рамный внедорожник Toyota Sequoia последнего поколения в хардкорной модификации AT37. Отметим, стандартную модель у нас официально не продавали и до начала всем известных событий. Впрочем, родственный пикап Toyota Tundra в РФ тоже прежде не поставляли, что не помешало Arctic Trucks прокачать и его: экстремальный вариант Tundra AT37 дебютировал на нашем рынке летом этого года.

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За основу для Sequoia AT37 взяли другой суровый вариант – TRD Pro. Изменена геометрия кузова в передней части, доработаны передние кронштейны крепления кузова к раме, крепления задних амортизаторов и интеркулера. В набор AT37 еще входят расширители колесных арок, 20-дюймовые кованые диски и пневматические шины 315/70 R20 (но можно выбрать и литые 17-дюймовые диски и шины размерностью 315/80 R17), модифицированный бачок омывателя, передние и задние подкрылки, защита картера и КПП, плюс перекалиброван спидометр.



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Toyota Sequoia AT37 также имеет фирменные брызговики, объемные боковые наклейки и эмблему Arctic Trucks на корме. Наконец, сообщается, что для вездехода предусмотрены установочный комплект для лебедки, шноркель и защита двигателя.



По сравнению с Sequoia TRD Pro дорожный просвет увеличен с 231 до 256 мм. Угол въезда варианта AT37 – 26 градусов, съезда – 30 градусов. Длина и колесная база не изменились (5286 и 3099 мм соответственно), ширина новой версии составляет 2310 мм (показатель конвейерной Sequoia TRD Pro – 2027 мм), высота – 2040 мм (+66 мм).



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Хардкорный внедорожник доступен с гибридной установкой i-Force Max, она включает бензиновый битурбированный двигатель V6 3.4, электромотор и десятиступенчатый автомат. Совокупная отдача – 443 л.с.



Модель уже можно заказать, продажи будут осуществляться по всей России. Цена готового автомобиля Toyota Sequoia AT37 – от 14 950 000 рублей. При этом, как уточнили в Арктик Тракс Россия, машины фирмы доступны к покупке с возможностью применения финансовых программ (лизинг, кредит, trade-in). Все изменения конструкции оформляются в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в ЕАЭС (доработки и дополнительное оборудования вносятся в ЭПТС).

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Между тем ранее портфолио российского подразделения Arctic Trucks пополнил внедорожник Tank 300 AT35.

