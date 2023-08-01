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  • Новый пикап Toyota Tundra доступен в России в хардкорной версии от Arctic Trucks

Новый пикап Toyota Tundra доступен в России в хардкорной версии от Arctic Trucks

01.08.2023 609 0 0

Свежий грузовик предложен как только с бензиновым битурбомотором V6 3.4, так и с гибридной установкой.

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает свою деятельность: портфолио пополнил пикап Toyota Tundra нового поколения в экстремальной модификации AT37. Напомним, Тундру у нас официально не продавали и до начала всем известных событий, машины же, подвергшиеся доработке, ввезены в страну по схеме параллельного импорта. Причем, как отметили в пресс-службе Арктик Тракс Россия, на складе компании в наличии представлены «все самые популярные комплектации» — включая роскошный вариант Capstone и даже суровую версию TRD.

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Итак, у Toyota Tundra Arctic Trucks AT37 изменена геометрия кузова в передней части, также доработаны передние кронштейны крепления кузова к раме, усилена подвеска. В набор AT37 еще входят расширители колесных арок, колеса диаметром 37 дюймов (доступны с двумя вариантами дисков – 17 или 20 дюймов, 315/80 R17 и 315/70 R20), алюминиевая защита картера, обработка швов антикоррозийным покрытием, передние и задние подкрылки, модифицированный бачок омывателя, плюс перекалиброван спидометр. Наконец, в арсенале пикапа значатся фирменные брызговики, объемная боковая наклейка и эмблема Arctic Trucks на корме.

Заявлено, что дорожный просвет по сравнению с аналогичным серийным грузовиком увеличен с 239 до 276 мм, угол въезда Tundra Arctic Trucks AT37 – 31 градус против 21 у конвейерной машины, угол съезда – 26 градусов вместо 24.

В России Тундра нового поколения в версии AT37 представлена с бензиновым битурбированным двигателем V6 3.4 (289 л.с.), десятиступенчатым автоматом и полным приводом. Кроме того, можно выбрать гибрид с установкой i-Force Max на основе того же турбомотора (совокупная отдача – 437 л.с.).

Как сообщили в Арктик Тракс Россия, цена «готового автомобиля Toyota Tundra Arctic Trucks» — от 12 580 000 рублей. На доработанные машины действует гарантия 1 год или 70 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Все изменения конструкции автомобиля оформляются «в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в ЕАЭС» (доработки и дополнительное оборудования вносятся в ПТС).

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Между тем ранее российское подразделение Arctic Trucks также «прокачало» Land Rover Defender и пикап Great Wall Poer.

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