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  • Российское отделение Arctic Trucks прокачало ещё один пикап Great Wall: встречаем Poer AT35

Российское отделение Arctic Trucks прокачало ещё один пикап Great Wall: встречаем Poer AT35

27.12.2022 166 0 0

Как и положено, особый грузовик отличился от стандартной модели более брутальным обликом, есть и другие доработки. Двигатель же перешел с обычного пикапа.

Местное подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает свою деятельность, и его портфолио вновь расширено за счет «китайца»: следом за рамным пикапом Great Wall Wingle 7 набор AT35 получил его старший брат Poer. Правда, объявлено, что это пока еще прототип, сделанный в единственном экземпляре, но одновременно в компании заявили, что Great Wall Poer Arctic Trucks AT35 уже «прошел все испытания в аккредитованной испытательной лаборатории», и что «все изменения в конструкцию транспортного средства внесены в регистрационные документы».

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Итак, в новом исполнении Poer обрел более массивные и окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок (геометрия заводских крыльев изменена), новые амортизаторы, усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме, лебедку на 4,3 тонны, силовые пороги, шноркель, дополнительную защиту коробки и раздатки. Также в арсенале «экстремального» пикапа значатся внедорожные покрышки (315/70 R17 с колесными дисками 17x10 ET-25). Ну и еще у Great Wall Poer Arctic Trucks AT35 есть передние и задние подкрылки, брызговики с фирменным логотипом и объемные боковые наклейки, плюс перекалиброван спидометр.

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Дорожный просвет грузовика увеличен с 232 до 270 мм, угол въезда теперь 36 градусов вместо 29, съезда – 29 градусов против 23 у стандартной модели. В ширину и высоту Poer прибавил 166 и 154 мм соответственно (показатели версии AT35 – 2100 и 2040 мм), радиус поворота увеличен с 6,55 до 7,75 м. Снаряженная масса «хардкорного» пикапа – 2266 кг (обычного грузовика – 2095 кг).

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Двигатель перешел со стандартного Great Wall Poer, представленного на российском рынке: это 150-сильный турбодизель 2.0, он сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» (серийной модели еще положена 6МКП). В РФ пикап по умолчанию имеет полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов.

Между тем не так давно российское подразделение Arctic Trucks также «прокачало» Land Rover Defender. Ну и напомним, что прежде фирма работала в РФ в основном с моделями Nissan, Toyota, Mitsubishi и Isuzu.

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