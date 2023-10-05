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  • Внедорожник Tank 300 получил хардкорную версию от Arctic Trucks в России

Внедорожник Tank 300 получил хардкорную версию от Arctic Trucks в России

05.10.2023 138 0 0

Новое исполнение отличилось еще более брутальным обликом и увеличенным дорожными просветом. Есть и другие доработки.

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks не только продолжает свою деятельность, но и активно пополняет портфолио. Недавно компания «прокачала» Land Rover Defender, пикапы Great Wall Poer и Toyota Tundra последнего поколения. И вот представлена еще одна новинка, причем это снова модель китайского концерна Great Wall: экстремальную версию AT35 получил рамный внедорожник Tank 300.

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Как водится, изменена геометрия кузова в передней части и усилена подвеска, вдобавок появились внушительные расширители колесных арок. Комплект AT35 – это еще колеса диаметром 35 дюймов, передние и задние подкрылки, переделанный кронштейн крепления запасного колеса, модифицированный бачок омывателя и перекалиброванный спидометр. Модифицированные элементы кузова имеют трехслойную защиту. Наконец, Tank 300 AT35 получил фирменные брызговики, объемные наклейки по бокам и эмблему Arctic Trucks на багажной двери.

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Заявлено, что дорожный просвет вырос на 48 мм до 272 мм. Угол въезда хардкорного Tank 300 AT35 составляет 40 градусов, съезда – 42 градуса (у стандартной модели – 33 и 34 градуса соответственно).

Двигатель перешел с конвейерного Тэнка – это бензиновая турбочетверка 2.0, которая выдает 220 л.с. и 380 Нм, мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Tank 300 по умолчанию полноприводный.

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Согласно пресс-релизу компании Арктик Тракс Россия, цена готового автомобиля Tank 300 AT35 – от 5 299 000 рублей (включая НДС), при этом возможно применение финансовых программ (лизинг, кредит, trade-in). На новую версию действует гарантия 3 года или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Все изменения конструкции оформляются «в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в ЕАЭС» (доработки и дополнительное оборудования вносятся в ЭПТС).

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