Kia Rio – один из самых популярных автомобилей на российском рынке, он представлен во вариантах седан и кросс-хэтчбек X-Line. А как он бы выглядел в спортивной версии купе?

Двухдверных кузовов у модели Рио никогда не было, были лишь хэтчбеки, универсал (в первом поколении) и седаны. Однако подобная модель присутствовала в гамме более крупного Cerato и носила имя Koup. Рио — модель бюджетная, производство трёхдверного кузова потребовало бы много изменений, а сейчас производители во всём мире стремятся к удешевлению и унификации, так что шансы пойти в серию околонулевые. И всё же — почему бы не помечтать? Автомобиль на рендерах имеет заниженный уровень крыши и уменьшенный дорожный просвет. Он получил новый передний бампер, фары с иным наполнением и зеркала на ножках.

Двери сделаны без оконных рамок, перед ними появились контрастные воздуховоды. Задние стойки сделаны более толстыми, а крышка багажника стала более рельефной. Купе получило новый задний бампер с встроенными в него четырьмя патрубками выхлопной системы и колёса большего диаметра.

Сегодня в России Kia Rio в кузове седан можно приобрести за 724 900 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Версия с «автоматом» ровно на сто тысяч дороже – 824 900 руб. С этой же отметки начинаются цены на кросс-хэтчбек X-Line с тем же двигателем и «механикой».

Напомним, на днях мы провели первый тест-драйв обновлённого кроссовера Kia Sportage.