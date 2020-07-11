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Дерзкий бюджетник: купе ВАЗ-2106 в спортивном тюнинге

11.07.2020 393 0 0

В гамме Жигулей никогда не было автомобиля с кузовом купе. Мы решили представить, как могла бы выглядеть двухдверка, а также «скрестили» её с одним известным немецким спортивным автомобилем.

 

Первые Жигули были выпущены в 1970 году (это была модель ВАЗ-2101), а спустя шесть лет на свет появился герой этой статьи – ВАЗ-2106 (предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории этой модели), представлявший из себя усовершенствованный вариант модели 2103. А ещё через 6 лет началось производство BMW 3 серии в кузове Е30. Кстати, ранее мы опубликовали статью об опыте владения BMW 318i E30. Конечно, это автомобили разных классов и различного технического уровня, но внешне между ними весьма много общего. Это классическая трёхобъёмная компоновка, угловатая стилистика кузова, четыре круглые фары спереди, визуально объединённые с решёткой радиатора, прямоугольные фонари с расположенной между ними нишей номерного знака. В отличие от отечественной «шестёрки», «трёшка» БМВ сразу была представлена не только как седан, но и как двухдверное купе. А в 1986 году состоялась премьера второго героя этой статьи – спортивной версии М3 с рядом заметных отличий от базовой модели по кузову.

Все эти внешние особенности мы «примерили» и к купе ВАЗ-2106 на наших рендерах. Самой заметной чертой автомобиля, конечно, являются расширенные крылья с горизонтальными выштамповками над колёсными арками. Бампера стали более массивными, равно как и пороги. Дополняют образ спойлер на крышке багажника и новые колёса большего диаметра с дисками BBS.

На вазовскую «шестёрку» устанавливали три варианта двигателя – ВАЗ-2106 (1.6, 73-80 л.с.), ВАЗ-21011 (1.3, 64-70 л.с.) и ВАЗ-2103 (1,45 литра, 68-77 л.с.). Конечно, для спортивного купе подошёл бы более мощный мотор. Первые BMW M3 в кузове Е30 оснащались 2,3-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем S14B23 мощностью 195 л.с. Была также версия Evolution, благодаря ряду доработок выдававшая 215 л.с. Более поздние модели Sport Evolution, получившие моторы 2.5, имели мощность в 238 лошадиных сил. 

BMW M3 E30
1 / 2
BMW M3 E30
2 / 2

Кстати, недавно мы сравнивали «шестёрку» Жигулей с другой моделью BMW — более близкой по возрасту «трёшкой» в кузове Е21.

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