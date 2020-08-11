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Дерзкий бюджетник: Skoda Rapid RS

11.08.2020 636 0 0

Рестайлинговый Rapid – одна из самых интересных новинок этого года на российском рынке. Он перенял моторную гамму от предшественника и пока не получил новых версий, однако мы решили представить, как могла бы выглядеть самая мощная модификация лифтбека.

 

В этом году на рынок вышел существенно обновлённый Skoda Rapid, который получил другие переднюю и заднюю часть и новый салон (кстати, в прошлом месяце мы провели тест-драйв модели). Моторы при этом не изменились, и самым мощным на сегодняшний день является 125-сильный 1.4 TSI. Такой автомобиль обладает неплохой динамикой, однако внешне он никак не выделяется среди других версий. Правда, можно вспомнить о специальной версии Monte Carlo у предыдущего Рапида, однако она отличалась лишь небольшими деталями. Аналогичная ситуация и у конкурентов, по сути, единственным спортивным автомобилем в В-классе с оригинальным внешним видом является седан Lada Vesta Sport, оснащённая 145-сильным мотором 1.8. Мы изобразили, как могла бы выглядеть «заряженная» модификация самого бюджетной модели Skoda на нашем рынке, которая получила бы традиционную для марки приставку RS.

Лифтбек получил новый передний бампер с более крупными воздухозаборниками, задний бампер с декоративными вставками по краям, широкой горизонтальной полосой светотехники в нижней части и крупными патрубками выхлопной системы. Также у автомобиля новые пороги, спойлер на крышке багажника, а зеркала выполнены в чёрном цвете. Колёсные арки немного расширены для установки более крупных колёс с дисками нового дизайна.

Как уже упоминалось, моторная гамма перешла по наследству от предыдущего Рапида и включает в себя три бензиновых 4-цилиндровых двигателя. Базовый – «атмосферник» 1.6 MPI мощностью 90 л.с., который комплектуется механической коробкой передач. Более мощная 110-сильная версия мотора может идти в паре с 6-ступенчатой АКПП, самая же мощная на сегодняшний день версия оснащается 125-сильным турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG.    

Обновлённый Skoda Rapid
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Обновлённый Skoda Rapid
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Сегодня в России цены на новый лифтбек начинаются с отметки в 804 тысячи рублей (1.6 МТ, 90 л.с., комплектация Active). 110-сильный вариант с «автоматом» в базе на 104 тысячи дороже, а самый дорогой 125-сильный Rapid в комплектации Style оценивается в 1 171 000 рублей.

Кстати, ранее мы сделали изображения Skoda Rapid в кузове универсал и его кросс-версии.  

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