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Дерзкий китаец: Haval Dargo в стиле G63 AMG

05.03.2023 442 0 0

Новый китайский кроссовер в плане внешности часто сравнивают с Mercedes-Benz G-класса. Мы же решили «примерить» Dargo стиль самой мощной версии немецкого внедорожника.

Одной из самых ярких премьер российского рынка в прошлом году стал китайский паркетник Haval Dargo. Модель получила весьма необычную для класса внешность, и многие увидели в ней черты различных внедорожников – Land Rover Defender, Ford Bronco и даже Jeep Wrangler. Однако больше всего ассоциаций может возникнуть именно с немецким Гелендвагеном. Прежде всего, это оформление передней части с круглыми фарами, в которые встроены кольцеобразные светодиодные габаритные огни, и заметно выступающим бампером.

Рендер Dargo AMG

В качестве основы для рендеров мы взяли версию Dargo X, которая недавно появилась на российском рынке и тест-драйв которой мы провели чуть больше месяца назад. Её отличает более агрессивная решётка радиатора, которая лучше подходит для спортивного образа. Решётка получила новое оформление с вертикальными перекладинами, как на самых мощных версиях Гелендвагена. Появились более широкие накладки на колёсные арки, позволяющие разместить колёса увеличенного размера. Новые бампера и колёсные диски позаимствованы не у обычного G-класса в AMG-версии, а у ещё более производительной модификации от тюнинг-ателье Brabus, являющегося дочерней компанией Mercedes-Benz Group AG с 1999 года. Ещё одним характерным элементом представленного на рендерах кроссовера является модифицированная крышка багажника и перенесённая на бампер ниша номерного знака.

Рендер Dargo AMG

Стандартный Mercedes-AMG G63 оснащается 4-литровым битурбированным V8, развивающим 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разумеется, такой большой мотор едва ли может поместиться в подкапотное пространство Dargo, однако в последнее время немецкая компания идёт по пути уменьшения объёма моторов на своих топовых модификациях. Результатом этого стал новый С63 S E Performance, который вместо того же 4.0 V8 получил вдвое меньший 4-цилиндровый 2.0. При этом сделанная на его основе гибридная силовая установка развивает аж 680 л.с. и 865 Нм крутящего момента.

Haval Dargo X
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Haval Dargo X
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Haval Dargo X
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Что же касается обычного Dargo, то он на российском рынке представлен с единственным мотором – бензиновым турбированным 2.0 мощностью 192 л.с. (320 Нм). Базовая версия с передним приводом оценивается в 2 799 000 рублей. Самая же дорогая модификация Tech Plus с полным приводом предлагается за 3 349 000 рублей. Внедорожный вариант Dargo X можно приобрести только с двумя средними комплектациями, их стоимость составляет от 2 969 000 до 3 269 000 руб.

Между тем, недавно появилась новая информация о втором поколении Dargo, которое уже выходит на рынок.

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