Дешевле только даром: бюджетный китайский фургон Matrix 01 стал ещё доступнее

Китайская компания Matrix Motors решила пересмотреть оснащение своих электрических фургонов Matrix 01, что выпускаются с 2021 года, и опубликовала обновлённый прайс лист: самая доступная версия теперь стоит 29 800 юаней или 330 000 рублей в переводе по текущему курсу.

Matrix Motors (она же Chengshi на латинизированном китайском) — это коммерческое имя компании Shandong Horche Intelligent Automobile, основанной в 2012 году при поддержке китайского IT-гиганта Alibaba, штаб-квартира компании находится в Шанхае, производство — в городе Цзинань, столице провинции Шаньдун. В 2021 году Matrix Motors запустила в производство электрический развозной фургон Matrix/Chengshi 01, на базе которого затем выросло целое семейство небольших коммерческий автомобилей (грузопассажирский фургон на четверых, пикап с одинарной и двойной кабиной, грузовик с удлинённой колёсной базой и различная спецтехника).

Matrix 01 проектировался как максимально доступный, но при этом современный городской развозной фургон, на который китайские курьеры должны были пересесть с трёхколёсных мотороллеров, неустойчивых и небезопасных. Мотороллеры в Китае стоят буквально «копейки», так что создать сопоставимый по цене и манёвренности электрический фургон почти невозможно, но Matrix Motors пытается. Если ещё в прошлом году базовая версия Matrix 01 стоила 56 800 юаней (628 000 рублей), то теперь минимальная цена каким-то чудесным образом снизилась до 29 800 юаней (330 000 рублей).



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Габаритная длина Matrix 01 — 3490 мм, ширина — 1465 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 2350 мм, дорожный просвет — 140 мм. Фургон имеет рамную конструкцию, кузов изготовлен из стали промышленным способом, а не «на коленке». Передняя подвеска — независимая, пружинная, типа McPherson, задняя — зависимая, рессорная. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, есть ABS. Колёса — 13-дюймовые, стальные.



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Единственный электромотор в Matrix 01 установлен на задней оси, его максимальная отдача — 15 кВт (20 л.с.) и 90 Нм. Максимальная скорость — 71 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 10,36 кВт·ч, её полного заряда хватает на 120 км пробега (по какому циклу, не указано). Раньше предлагалась также батарея ёмкостью 20,74 кВт·ч на 200 км пробега, но для фургонов 2023 модельного года она не заявлена. Базовая максимальная мощность зарядки батареи — всего 1,5 кВт, полная зарядка займёт 8 часов. Более дорогие версии можно полностью зарядить на мощности 3,3 кВт примерно за 4 часа.



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Снаряженная масса фургона — 1450 кг, грузоподъёмность — 815-825 кг в зависимости от модификации, вместимость — 2,3 кубометра (без переднего пассажирского сиденья — 2,6 кубометра). Кабина водителя — простенькая, но аккуратная: в базовое оснащение входят полочки для вещей, USB-порты, аудиосистема с двумя громкоговорителями и Bluetooth-подключением, электрические стеклоподъёмники и даже камера заднего вида, но за кондиционер теперь нужно доплачивать.



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Каковы коммерческие успехи Matrix Motors, мы не знаем — в открытых источниках такой информации нет, известно лишь, что государственная китайская почтовая служба China Post заказала Matrix Motors 10 000 фургонов. В будущем компания хочет выпустить полностью беспилотный развозной шатл Matrix 00 — нули означают, что внутри нет водителя.

