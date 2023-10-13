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Десятилетний Lexus IS слегка обновился и заметно подорожал

13.10.2023 34 0 0

Седан японской марки довели до 2024 модельного года с помощью скромных обновок, не коснувшихся техники.

Японский производитель представил седан Lexus IS третьего поколения в 2013 году, масштабное обновление эта модель пережила в 2020-м. Сейчас десятилетнюю четырёхдверку, которой пора бы сменить генерацию, освежили до 2024 модельного года за счёт ряда «косметических» изменений. Корректировки затронули весь диапазон версий – Lexus IS 300, 350 и 500.

На фото: Lexus IS 300 2024 модельного года

Изменения к новому модельному году не затронули технику, так что продаваемый в Штатах заднеприводный седан с индексом 300 по-прежнему будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 244 л.с. Под капотом полноприводного варианта IS 300 находится мотор V6 объёмом 3,5 литра, который развивает 264 л.с. Такие автомобили к следующему модельному году подорожали на 650 долларов, теперь их ценники равны 41 235 и 43 235 долларов соответственно.

Теперь стартовое исполнение Lexus IS 300 предлагается в «подогретых» версиях F Sport Design и F Sport, причём это касается вариантов как с задним, так и с полным приводом. Такие четырёхдверки можно узнать по 19-дюймовым колёсным дискам оригинального дизайна и соответствующим шильдикам. В салоне версий F Sport установлены передние кресла с подогревом и вентиляцией, ещё они получили алюминиевые накладки на педали и иное рулевое колесо с подогревом. Стоимость таких автомобилей варьируется в диапазоне от 43 055 до 46 345 долларов.

Среднее исполнение – Lexus IS 350 (как с задним, так и с полным приводом) – оснащается мотором V6 объёмом 3,5 литра, его отдача равна 315 л.с. Ценник седана с индексом 350 2024 модельного года варьируется в диапазоне от 44 410 до 47 660 долларов, что на 750 долларов больше чем у предшественника.

На фото: салон Lexus IS 300 2024 модельного года
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На фото: салон Lexus IS 300 2024 модельного года
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Новшеством для версии IS 350 F Sport станет опционально доступный пакет Blackout, включающий в себя матово-чёрные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски BBS, чёрные корпуса наружных зеркал, декоративные элементы из затемнённого хрома, а также функцию памяти настроек водительского кресла, положения зеркал и рулевой колонки.

На фото: Lexus IS 350 2024 модельного года

Топовой модификацией остаётся Lexus IS 500, такой автомобиль по-прежнему оснащается 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 479 л.с. Седан 2024 модельного года в стандартном оснащении имеет чёрные корпуса боковых зеркал, тёмные хромированные элементы декора, а в списке цветов палитры кузова появился вариант Incognito.

На фото: Lexus IS 500 2024 модельного года

Вариант IS 500 F Sport Performance Premium ещё имеет эксклюзивный синий цвет кузова, кованые колёсные диски размером 19 дюймов, а также салон с синей прострочкой. Для рынка США всего будет выпущено 150 экземпляров этой серии. В любой из версий «пятисотый» подорожал на 1750 долларов. Так, покупка IS 500 F Sport нового модельного года равна 60 020 долларов, а за IS 500 F Sport Premium американцам придётся заплатить 64 520 долларов.

Посвежевший Lexus IS поступит в продажу осенью текущего года. Недавно стало известно о том, что флагманский седан Lexus LS добрался до нового модельного года, а RC F получил пару спецверсий.

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