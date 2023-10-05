Флагманский седан Lexus LS добрался до 2024 модельного года, а RC F получил пару спецверсий

Японская марка, принадлежащая корпорации Toyota, подготовила несколько обновок для своего модельного ряда на домашнем рынке.

Компания Lexus представила свой флагманский седан LS ещё в 1989 году, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Четырёхдверка актуального пятого поколения была представлена в начале 2017 года, а в середине 2020-го дебютировала рестайлинговая версия. Теперь производитель довёл LS для домашнего рынка до 2024 модельного года.

На фото: Lexus LS 2024 модельного года

Обновление сказалось на повышении уровня комфорта и безопасности флагманского седана. Если в рамках прошлого обновления Lexus LS получил тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма, то теперь передняя панель получила ещё и новый полностью виртуальный щиток приборов (диагональ – тоже 12,3 дюйма).



Нав фото: салон Lexus LS 2024 модельного года

Ещё у четырёхдверки 2024 модельного года в список оснащения стандартной комплектации теперь входит видеорегистратор, который записывает кадры происходящего как перед автомобилем, так и позади него. Также в перечне новшеств Lexus LS числится актуальное наполнение пакета Lexus Safety System + ADAS с новой функцией Proactive Driving Assist, которая позволяет сохранять безопасную дистанцию от пешеходов, велосипедистов и припаркованных машин. А систему Lexus Teammate дополнили ассистентов при движении в пробках.



На фото: Lexus RC F Emotional Touring 1 / 2 На фото: Lexus RC F Emotional Touring 2 / 2

Для гибридной модификации Lexus LS 500h теперь предусмотрен внешний блок питания, который можно использовать в чрезвычайных ситуациях. Известно, что автомобилю нового модельного года повысили жёсткость кузова, изменив опорные крепления радиатора, и уменьшили уровень вибрации за счёт корректировки положения выхлопной трубы.



На фото: Lexus RC F Enthusiast 1 / 2 На фото: Lexus RC F Enthusiast 2 / 2

Продажи посвежевшего седана в Японии стартуют 16 октября. Стоимость Lexus LS 2024 модельного года уже известна: за бензиновый вариант с индексом 500 попросят не менее 10 940 000 иен, а покупка гибридной модификации 500h обойдётся минимум в 17 990 000 иен.



На фото: Lexus RC F Emotional Touring 1 / 2 На фото: Lexus RC F Emotional Touring 2 / 2

Ещё в Lexus рассказали о том, что на домашний рынок выйдет пара спецверсий купе RC F, они получили названия Enthusiast и Emotional Touring. Их совокупный тираж составляет 50 экземпляров (по 25 единиц на каждую спецверсию): покупатели будут выбраны из общего числа претендентов с помощью лотереи.



На фото: салон спецверсии Lexus RC F

Двухдверки лимитированных серий отличаются от «обычных» Lexus RC F и друг от друга за счёт изменений во внешности. К примеру, у Enthusiast массивное заднее антикрыло, а у Emotional Touring более тонкий активный спойлер; ещё отличительным признаком первой спецверсии является неокрашенный капот из углеволокна, у второй – оформлен в цвет кузова. «Особые» купе получили чёрно-синий салон, где кресла отделаны алькантарой и кожей.



Двухдверки спецсверсий оснащаются 5,0-литровым V8, который расположен под капотом «заряженного» купе Performance RC F. Его отдача составляет 481 л.с., а в пару ему предлагается восьмиступенчатый автомат. Цена у вариантов Enthusiast и Emotional Touring едина, она составляет 15 млн иен.