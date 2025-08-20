Новинки ×
Кроссовер GAC GS4 с полным приводом готовится к выходу на российский рынок

20.08.2025 63 0 0

Новой модификации модели китайской марки положена иная техника: речь идёт о 231-сильном двигателе объёмом 2,0 литра. Такой SUV появится в РФ в сентябре 2025 года.

На домашнем рынке пятиместный кроссовер GAC появился в 2024 году, при этом в Китае, а также в некоторых других странах модель называется GS4 Max, так как в тех линейках присутствует ещё «просто» GS4. При этом на российском рынке паркетник с соответствующим индексом представлен ранее не был, так что местный офис марки решил обойтись без «фамилии». GAC GS4 в единственной на тот момент комплектации появился на авторынке РФ весной 2025 года.

На фото: GAC GS4

Теперь к скорому старту продаж готовится ещё один вариант GAC GS4: речь идёт о полноприводном кроссовере с другой «начинкой». Так, у новой модификации под капотом располагается бензиновый 2,0-литровый турбомотор, максимальная мощность которого составляет 231 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Отметим, этот силовой агрегат имеется в гамме флагманского кроссовера GAC GS8.

1 / 2
2 / 2

В российском офисе GAC рассказали о том, что у новой версии GS4 средний расход топлива в смешанном цикле составляет 9,2 литра на 100 км пути. Полноприводная система включает в себя электрогидравлическую муфту Haldex шестого поколения от компании BorgWarner. У такого кроссовера есть семь режимов ездовой электроники. К стандартным – Экономичному, Комфортному, Спортивному и Настраиваемому – добавилось три «внедорожных» – Снег, Песок и Грязь.

Полноприводный GAC GS4 на российском рынке будет доступен в четырёх цветовых вариантах кузова: в палитре числятся белый, серебристый, тёмно-серый и чёрный. Интерьер может быть оформлен в трёх версиях гаммы – черной, бежевой и тёмно-коричневой. Информация о составе комплектации, а также цене новой модификации GS4 будет обнародована позже.

Сейчас в РФ можно купить GAC GS4 с передним приводом. Как Kolesa.ru сообщал ранее, такой паркетник оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 170 л.с. и 250 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с семиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. На разгон с места до «сотни» этому варианту паркетника требуется 8,8 секунды (показатель для модификации с 2,0-литровым двигателем пока не раскрыт).

На фото: салон GAC GS4
1 / 3
На фото: салон GAC GS4
2 / 3
На фото: салон GAC GS4
3 / 3

В список оборудования актуального варианта входят: светодиодная оптика, задний парктроник, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, климат-контроль, подогрев передних кресел, 7-дюймовая цифровая приборка, тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также ряд водительских помощников.

Рекомендованная розничная стоимость актуального переднеприводного GAC GS4 равна 2 999 000 рублей (вне зависимости от года выпуска автомобиля). Стоит ожидать, что полноприводный кроссовер будет дороже. Продажи новинки стартуют в следующем месяце.

кроссовер Россия авторынок новинки GAC GAC GS4
