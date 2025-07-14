Двухрядный кроссовер GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок

Теперь SUV китайской марки предложат в том числе с пятиместным салоном и увеличенным объёмом багажника. Цена станет известна позже.

GAC GS8 второй генерации официально вышел на российский рынок в 2023 году. Этот кроссовер предлагается только в семиместном исполнении. Отметим, в местное семейство модели входят в том числе «внедорожная» модификация GX Traveller (появилась в марте 2025-го), а также гибридный вариант с иным дизайном экстерьера и прибавкой Dragon к названию (вышел на рынок РФ в начале текущего месяца). Теперь российский офис GAC рассказал о том, что к выходу на рынок готовится ещё одна версия GS8.

На фото: трёхрядный кроссовер GAC GS8

Речь идёт о полноразмерном кроссовере GAC GS8 в обновлённой комплектации GL. Его основным отличием от уже представленного в РФ SUV является двухрядный салон, рассчитанный на пятерых седоков, а также «подросший» объём багажника. Правда, в компании пока не уточнили, насколько именно он вырос. Отметим, у семиместной модификации показатель составляет 181 литр, а при сложенных сидениях второго и третьего рядов – 1859 литров.

Габариты у этой модификации такие же, как у семиместной версии – длина равна 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями составляет 2920 мм. В основе GAC GS8 лежит модульная платформа GPMA, спереди у этого кроссовера подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка.

Экстерьер остался прежним: у пятиместного кроссовера GS8 те же крупные «L-образные» фары с необычным рисунком, большая радиаторная решётка с хромированными диагональными штрихами и крупным логотипом, а в нижнюю часть переднего бампера интегрированы шестиугольный центральный и пара боковых воздухозаборников.

Модель имеет традиционный пятидверный кузов, рейлинги на крыше, обычные дверные ручки, спойлер на корме и вертикальные задние фонари. В список оснащения входят 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, тонированные боковые стекла и электропривод двери багажника.

На фото: салон трёхрядного кроссовера GAC GS8 1 / 4 На фото: салон трёхрядного кроссовера GAC GS8 2 / 4 На фото: салон трёхрядного кроссовера GAC GS8 3 / 4 На фото: салон трёхрядного кроссовера GAC GS8 4 / 4

В списке базового оборудования двухрядного GAC GS8 GL числятся: виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином на 14,6 дюйма, восьмью динамиками и поддержкой CarPlay и Android Auto, трёхзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, подогрев всех сидений и рулевого колеса, вентиляция и электрорегулировки передних кресел, дополнительная шумоизоляция лобового стекла, шесть подушек безопасности, а также камера заднего вида.

Под капотом двухрядной версии GS8 в комплектации GL располагается тот же двигатель, что и у трёхрядной модификации. Речь идёт о 231-сильном турбомоторе GDI объёмом 2,0 литра, максимальный крутящий момент которого составляет 380 Нм. Он идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Кроссовер имеет полноприводную систему с муфтой Haldex. Расход топлива новой версии не указан, у семиместного варианта он составляет 10,1 литра на 100 км.