Кроссовер GAC GS8 Dragon появился в продаже на российском рынке

Кроссовер GAC GS8 второго поколения официально появился на российском рынке в 2023 году. Местная линейка китайской модели пополнилась за счёт «внедорожной» модификации GX Traveller в начале 2025-го. В середине июня стало известно о том, что в семейство GS8 войдёт ещё одна версия – с другим дизайном и новой техникой. Теперь российский офис сообщил о старте продаж GAC GS8 Dragon.

На фото: GAC GS8 Dragon

У новой версии кроссовера иной дизайн экстерьера. GS8 Dragon снабдили массивной радиаторной решёткой, которая визуально объединена с центральным воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Этот элемент имеет необычный рисунок, который в российском представительстве GAC считают похожим на «чешую дракона» (что объясняет «фамилию» этой версии).

Ещё новой модификации достались другие противотуманки и иначе оформленная нижняя часть заднего бампера с диффузором. Также этот паркетник получил комплект оригинальных 20-дюймовых колёсных дисков с так называемыми «плавающими» логотипами бренда.

Габаритная длина GAC GS8 Dragon составляет 5015 мм, то есть этот вариант на 35 мм длиннее по сравнению с базовым кроссовером. На российском рынке вариант с прибавкой Dragon к названию имеет только трёхрядный салон, рассчитанный на шестерых седоков: в каждом ряду – два отдельных кресла.

Новая модификация GS8 имеет полностью русифицированную информационно-развлекательную систему с доступом к онлайн-сервисам VK и Яндекса. Ещё у мультимедиа есть функция голосового управления: таким образом можно поменять настройки климат-контроля, открыть люк в крыше, управлять подогревом и вентиляцией кресел, а также обогревом рулевого колеса и наружных зеркал. Для дистанционного изменения настроек есть мобильное приложение GAC App.

Ещё одним важным отличием GAC GS8 Dragon от других версий модели является «начинка». Этот кроссовер предлагается с HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки батареи от электросети). В основе его системы лежит бензиновый 2,0-литровый турбомотор, работающий в тандеме с электродвигателем и электромеханическим вариатором от Тойоты (напомним, у GAC и Toyota в Китае есть совместное предприятие).

На фото: салон GAC GS8 Dragon

Совокупная отдача гибридной системы составляет 427 л.с., на разгон с места до «сотни» GAC GS8 Dragon требуется 6,9 секунды. Средний расход топлива гибридной версии составляет 7,8 литра на 100 км (для сравнения, у бензиновой модификации модели показатель составляет 10,1 литра на 100 км), при этом двигатель у Dragon может питаться бензином Аи-92.

Продажи GAC GS8 Dragon стартовали в России сегодня, 1 июля 2025 года. Согласно уточнённым данным, стартовая цена этого кроссовера с гибридной силовой установкой составляет 5 399 000 рублей. Отметим, рекомендованная розничная стоимость «обычного» кроссовера GS8 варьируется в диапазоне от 4 099 000 до 4 849 000 рублей, а за «внедорожный» вариант с прибавкой GX Traveller просят 4 999 000 рублей.