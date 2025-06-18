В России будут продавать GAC GS8 Dragon с новым дизайном и, возможно, другой начинкой

На российский рынок скоро выйдет еще одно исполнение флагманского кроссовера GAC. Новая версия отличается в основном оформлением передней части. Кроме того, такой SUV, возможно, будет доступен с гибридной установкой.

Семиместный кроссовер GAC GS8 второго поколения официально стартовал в России в 2023-м. В начале текущего года у нашей модели появилось «внедорожное» исполнение GX Traveller. А сегодня местное представительство GAC анонсировало еще одну новую версию под названием Dragon.

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Главная фишка внешности GS8 Dragon – оригинальная радиаторная решетка, которую вдобавок уронили до нижней кромки модернизированного бампера. Как отметили в российском офисе GAC, дизайн решетки «вдохновлен чешуей дракона». Отсюда, очевидно, и такое название. Длина GAC GS8 Dragon равна 5015 мм, что на 35 мм больше по сравнению с базовой моделью. Новая версия будет представлена в четырех цветах – черном, белом, серебристом и сером.

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Интерьер GS8 Dragon пока не продемонстрировали. При этом в GAC заявили о том, что в список оборудования входят обивка из натуральной кожи с перфорацией, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и мультимедиа с планшетом на 14,6 дюйма (аналогичные экраны есть и у стандартного GS8). Полный перечень раскроют позже, как и информацию о технике и цену.

GAC GS8 Dragon

Между тем в Китае у «второго» GS8 версия с гигантской решеткой была изначально. Отдельного имени для этой модификации там не придумали, а главной особенностью такого варианта было то, что он представлял собой гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). И пусть в сообщении российского офиса о начинке нет ни слова, но шильдик Hybrid у машины на фирменных картинках, сопровождающих пресс-релиз, как бы намекает на то, что GS8 Dragon предложат с бензоэлектрической установкой.

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В Китае в состав системы входили бензиновая турбочетверка 2.0 (190 л.с.), электродвигатель мощностью 182 л.с. и электромеханический вариатор. Также там была полноприводная версия с дополнительным 54-сильным электромотором на задней оси. Судя по изображениям от российского офиса GAC, именно вариант 4WD и будут продавать в России. Так ли это – скоро узнаем.

Обычный GAC GS8 для России. На нашем рынке кроссовер доступен с бензиновым турбомотором 2.0 (231 л.с.), восьмиступенчатым автоматом Aisin и стандартным полным приводом 1 / 3 Обычный GAC GS8 для России. На нашем рынке кроссовер доступен с бензиновым турбомотором 2.0 (231 л.с.), восьмиступенчатым автоматом Aisin и стандартным полным приводом 2 / 3 Обычный GAC GS8 для России. На нашем рынке кроссовер доступен с бензиновым турбомотором 2.0 (231 л.с.), восьмиступенчатым автоматом Aisin и стандартным полным приводом 3 / 3

Ну а в Поднебесной версию GS8 HEV сняли с продажи. Вместо нее там появился переднеприводный GAC Trumpchi ES9 PHEV, то есть переименованный гибрид GS8, но уже с возможностью зарядки от электросети.