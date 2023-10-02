Кроссовер GAC ES9 на базе знакомого россиянам GS8 предложен с двумя вариантами дизайна

Премьера кроссовера GAC Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют только на родине) состоялась еще в августе, а теперь в КНР названы предварительные цены и открыт прием заказов. И хотя сам производитель считает ES9 самостоятельной моделью, на деле перед нами – переименованный GS8 второй генерации, который доступен и в России. Суть в том, что в этом году GAC решил освоить сегмент подзаряжаемых гибридов PHEV, так вот для таких машин и была создана новая E-серия: помимо кросса, сегодня в нее еще входят минивэны E8 и E9, причем «девятку» тоже сделали на базе уже существующей модели – M8 актуального поколения (предшественник в РФ зовется GAC GN8). Ну и напомним, что гибриды HEV (то есть без возможности зарядки от розетки) уже давно присутствуют в гамме GAC, причем такое исполнение есть и у GS8.

Стандартный GAC Trumpchi ES9 PHEV

У Trumpchi ES9 два варианта дизайна – стандартный и «внедорожный». Первая модификация не имеет отдельного названия, и внешне она полностью копирует Trumpchi GS8 HEV: отличие от чисто бензиновой «восьмерки» — более крупная радиаторная решетка. «Хардкорный» же кроссовер называется ES9 Traveler, этой версии достались оригинальная решетка, более внушительные бамперы, выстроившиеся столбиками светодиодные ходовые огни, новые накладки на колесных арках и дополнительный бокс на багажной двери (из-за него задний номерной знак пришлось перенести ниже). Любопытно, что ранее исполнение Traveler сертифицировали и для GS8, то есть не исключено, что впоследствии донорский кросс предложат с аналогичным обвесом.



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Длина «внедорожного» GAC Trumpchi ES9 равна 5110 мм, что на 95 мм больше, чем у «обычного» SUV, ширина версии Traveler увеличена на 26 мм до 1976 мм. Высота и колесная база не изменились – 1780 и 2920 мм соответственно. Дорожный просвет «девятки» — 171 мм против 190/200 мм у локального GS8. При этом ES9 по умолчанию имеет 20-дюймовые колеса.



GAC Trumpchi ES9 Traveler PHEV

Внутри Trumpchi ES9 повторил исходный SUV – подзаряжаемый гибрид тоже предложен с шести- или семиместным салоном. В списке стандартного оборудования PHEV значатся подогрев передних кресел, трехзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон. У топового ES9 также есть панорамный люк в крыше, передние кресла с вентиляцией и массажером, подогрев руля и сидений второго ряда, проекционный дисплей.



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Техника такая же, как у минивэна Trumpchi E9, и она разработана самим концерном GAC (у гибридов HEV, например, электромеханический вариатор от Тойоты). Установка ES9 может работать в параллельном или последовательном режимах, а вот полного привода у гибридного кроссовера нет, хотя «традиционный» SUV бывает полноприводным. В состав системы PHEV входят бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 190 л.с., 182-сильный электромотор и батарея емкостью 25,57 кВт*ч. ДВС способен работать в режиме генератора для подзарядки аккумулятора, при этом предусмотрены режимы, когда он также подключается к колесам через двухступенчатую трансмиссию DHT: тогда совокупная отдача установки составит 373 л.с. и 630 Нм. Объявлено, что только на электротяге кроссовер проедет 110 км (по циклу WLTC).



Стандартный GAC Trumpchi ES9 PHEV и версия Traveler

За «обычный» GAC Trumpchi ES9 PHEV сейчас просят минимум 229 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,16 млн рублей по текущему курсу. «Внедорожный» ES9 Traveler PHEV стоит от 259 800 юаней (около 3,57 млн рублей). Для сравнения, чисто бензиновый «второй» Trumpchi GS8 в Китае стоит от 186 800 юаней (2,57 млн рублей), гибрид GS8 HEV – от 228 800 юаней (3,15 млн рублей).



В России сегодня продают исключительно «традиционный» GS8 по рекомендованной цене от 3 499 000 рублей. О планах вывести на наш рынок гибриды местное представительство GAC официально пока не заявляло.