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Гамму GAC пополнил минивэн Trumpchi E8 с салоном-трансформером

22.09.2023 146 0 0

Новый MPV предложат в виде подзаряжаемого гибрида. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

В линейке концерна GAC уже давно присутствуют «простые» гибриды HEV и полноценные электромобили. А в этом году компания решила освоить еще и сегмент подзаряжаемых гибридов PHEV – для них создана так называемая E-серия. Первенцем стал минивэн Trumpchi E9 (марку Trumpchi используют только на родине), он сделан на базе M8 второго поколения (предшественник в РФ зовется GAC GN8). Затем представили кросс ES9, то есть модернизированный Trumpchi GS8. Ну а сегодня в Китае провели презентацию третьей модели – это снова минивэн, ему присвоен индекс E8. «Живыми» фотографиями «восьмерки» поделилось китайское издание Autohome.

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Длина GAC Trumpchi E8 равна 4920 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Для сравнения, габариты Trumpchi E9: 5193/1893/1823 мм, расстояние между осями – 3070 мм. «Восьмерке» достались светодиодные «клыки» ходовых огней и светящаяся же прерывистая линия во всю ширину передка, под которой расположены блоки основных фар. На радиаторной решетке красуются «изломанные» пластины, задние фонари сделали в виде единой плашки.

В салоне E8 – компактная виртуальная приборка (основные показатели отображает проекционный дисплей) и крупный планшет мультимедийной системы. На передней панели с пассажирской стороны есть полка, ручки сдвижных дверей выполнены в виде светильников. Кроме того, предусмотрена отделка «под дерево».

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Минивэн предложат в семиместном исполнении – с раздельными креслами во втором ряду. Эти сиденья имеют подлокотники и выдвижные подставки для ног, вдобавок кресла могут принять почти горизонтальное положение. А расположенный за ними трехместный диван можно буквально перевернуть, тогда он превратится в нечто вроде мягкой лавки для посадки со стороны багажника. Правда, GAC не продемонстрировал, снимаются ли подголовники.

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Про гибридную начинку Trumpchi E8 производитель еще не рассказал. Впрочем, ранее модель внесли в базу минпрома КНР, так вот, согласно документам сертификационного органа, в состав установки войдут атмосферник 1.8 (133 л.с.), электромотор и литий-ионная батарея. Но есть и другая версия: некоторые китайские СМИ пишут, что у минивэна установка на основе мотора 2.0 (140 л.с.). Как бы то ни было, совокупная отдача пока неизвестна, как и емкость аккумулятора.

В Поднебесной продажи GAC Trumpchi E8 стартуют до конца текущего года. Вэн окажется дешевле модели Trumpchi E9, за которую сегодня просят минимум 329 800 юаней (около 4 331 000 рублей по актуальному курсу).

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