Кроссовер Trumpchi ES9, брат российского GAC GS8, дебютировал во «внедорожном» варианте

На открывшемся сегодня автосалоне в китайском Чэнду концерн GAC провел премьеру серийного паркетника Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют только в КНР). Трехрядный SUV позиционируют в качестве новой флагманской модели, хотя на деле перед нами – переименованный GS8 второго поколения (последний кросс, к слову, только-только официально добрался до России).

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GAC Trumpchi ES9 дебютировал во «внедорожной» версии под названием Traveler, но, как ожидается, будет и вариант попроще – его фото ранее слил китайский минпром. Любопытно, что изначально «хардкорное» исполнение готовили именно для GS8: еще в апреле его предварил концепт, а месяц спустя появились сертификационные снимки товарной «восьмерки» с внедорожным дизайном. При этом GS8 Traveler был сертифицирован с бензиновым мотором, тогда как ES9 – это подзаряжаемый гибрид (PHEV). Отметим, у кроссовера с младшим индексом тоже есть гибридная версия, но без возможности подзарядки от электросети (HEV; в России такой паркетник не продают). К слову, аналогичным образом GAC поступил с минивэном M8 последней генерации: недавно однообъемник превратился в новый гибрид Trumpchi E9. Но вернемся к ES9 Traveler.



GAC Trumpchi ES9 Traveler 1 / 2 GAC Trumpchi ES9 Traveler 2 / 2

У «внедорожного» кросса более массивные бамперы, оригинальная радиаторная решетка с крупной надписью GAC вместо эмблемы, выстроившиеся столбиками светодиодные ходовые огни, новые накладки на колесных арках и дополнительный бокс на багажной двери (из-за него задний номерной знак пришлось перенести на бампер). Что же касается «просто» ES9 PHEV, без приставки Traveler, то, судя по фото минпрома, от Trumpchi GS8 HEV внешне он отличается только шильдиками: фишка гибридов – своя решетка, которую «уронили» до нижней кромки бампера.



GAC Trumpchi ES9 Traveler 1 / 2 GAC Trumpchi ES9 Traveler 2 / 2

Интерьер в целом такой же, как у исходной «восьмерки», внутри установлены виртуальная приборка и крупный экран мультимедиа-системы. При этом GAC Trumpchi ES9 Traveler пока представлен только в шестиместной версии, тогда как GS8 еще бывает семиместным. В списке оборудования «девятки» также значатся проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



GAC Trumpchi ES9 Traveler 1 / 3 GAC Trumpchi ES9 Traveler 2 / 3 GAC Trumpchi ES9 Traveler 3 / 3

Китайцы пишут, что в плане техники ES9 повторил упомянутый минивэн E9. Обе модели оснащаются бензиновым турбомотором 2.0 (190 л.с.), электродвигателем мощностью 182 л.с. и батареей емкостью 25,6 кВт*ч. Совокупная отдача – 373 л.с. Система может работать в параллельном и последовательном режимах. По предварительным данным, только на электротяге кросс проедет примерно 110 км.



Стандартный GAC Trumpchi GS8, такой кроссовер продают и в России 1 / 6 Стандартный GAC Trumpchi GS8, такой кроссовер продают и в России 2 / 6 Стандартный GAC Trumpchi GS8, такой кроссовер продают и в России 3 / 6 Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler 4 / 6 Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler 5 / 6 Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler 6 / 6

На домашний рынок GAC Trumpchi ES9 Traveler должен выйти до конца текущего года. Цены еще не объявлены, о планах поставлять такой кроссовер в другие страны компания тоже пока не сообщала.

