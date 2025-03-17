Кроссовер GAC GS4 стартует в России: оснащение и цена

Компания GAC провела сегодня, 17 марта, в РФ презентацию сразу трех новинок – паркетника GS4, «внедорожной» версии флагманского кроссовера GS8 и седана Empow. Цену «сурового» исполнения GS8 под названием GX Traveller объявили еще до публичной премьеры, а прайс-лист четырехдверки пока не опубликован. Так что эту заметку мы посвятили именно GS4. Также отметим, что чуть позже на Kolesa.ru появится подробный обзор каждой из моделей.

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В Китае пятиместный паркетник с эффектным обликом присутствует с прошлого года. Причем на родине, как и на некоторых экспортных рынках, он зовется GS4 Max, ведь там еще продают «просто» GS4. Однако в РФ кроссовер с этим индексом не был представлен, так что у нас «фамилию» решили не использовать.

Пятидверка создана на базе другой модели GAC – Emkoo. Донора выдают силуэт, выдвижные ручки дверей и корма. Впрочем, у GS4 все-таки свой дизайн: ему достались иные оптика, радиаторная решетка и бамперы. Внутри же автомобиль в целом повторил исходник, заменили лишь центральные дефлекторы обдува, селектор коробки и материалы отделки.

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Длина GAC GS4 составляет 4685 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2750 мм. То есть это одноклассник Geely Atlas второго поколения. Объем багажника GS4 – 638 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1586 литров.

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Кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая на нашей версии выдает 170 л.с. и 250 Нм (в Китае – 177 л.с. и 270 Нм). Мотор работает в паре семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, он может «питаться» АИ-92. Привод исключительно передний. С места до «сотни» предназначенный для РФ паркетник разгоняется за 8,8 секунды.

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На данный момент GAC GS4 доступен в единственной богатой комплектации GB. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задний парктроник, кожаная обивка, подогрев передних сидений, виртуальная приборка на 7 дюймов, мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и помощи при движении в пробках.

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Рекомендованная цена GAC GS4 – 2 999 000 рублей. При этом можно будет сэкономить 100 000 рублей, если воспользоваться программой Trade-in. Новый кроссовер станет доступен для покупки с 18 марта.