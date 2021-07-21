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  • GAC обновил конкурента Geely Atlas Pro на фоне снижения продаж: теперь три решетки на выбор

GAC обновил конкурента Geely Atlas Pro на фоне снижения продаж: теперь три решетки на выбор

21.07.2021 154 0 0

Также модернизировали задние фонари, вдобавок расширено количество вариантов отделки интерьера. Мотор и коробки у китайского паркетника прежние.

 

Кроссовер GS4 в линейке принадлежащего концерну GAC бренда Trumpchi (эту марку используют в основном на родине) появился в 2015 году, в 2019-м он перешел во второе поколение, причем такой SUV оказался первенцем новой модульной платформы GPMA (Global Platform Modular Architecture). В прошлом году к стандартному паркетнику присоединились купеобразная версия со своим дизайном и подзаряжаемый гибрид, кроме того, совсем недавно гамму пополнил еще и растянутый GS4 Plus, хотя последний вариант «четверкой» можно считать лишь условно (это GS5 после рестайлинга). Сегодня семейство возглавляет личный рейтинг продаж Trumpchi в Китае (без учета удлиненного кросса), при этом оно ушло в «минус»: с января по июнь текущего года реализовано 51 482 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. К примеру, Geely Boyue (в РФ это Atlas Pro), который считается одним из главных конкурентов «четверки», в первом полугодии нарастил продажи на 18% до 119 751 экземпляра. Взбодрить спрос на GS4 призвана его модернизация, причем пока обновили только «традиционный» кроссовер.

GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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Итак, модель получила новую радиаторную решетку – с узором в виде черных матовых «плавников». Любопытно, что это вовсе не замена, а дополнение, и теперь у кросса аж три варианта оформления передка: еще можно выбрать решетку с горизонтальными хромированными плашками (такая ставится на GS4 изначально) или вертикальными клиньями (появилась в прошлом году). Также доработали корму – фонари отныне объединены между собой черной вставкой и тонкой красной полоской (у дореформенного кросса массивная хромированная планка), плюс эмблему марки подняли выше. Габариты прежние: длина равна 4545 мм, колесная база – 2680 мм.

Варианты решеток GAC Trumpchi GS4

Единственная обновка в салоне – черно-красная «кожаная» отделка (раньше была просто черная или черно-коричневая). Как и прежде, для модели предусмотрены виртуальная «приборка» и мультимедийная система (у топ-версии каждый экран диагональю 12,3 дюйма, в комплектациях попроще дисплеи меньшего размера), климат-контроль, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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GAC Trumpchi GS4 2022 модельного года
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Технику менять тоже не стали: в Китае GAC Trumpchi GS4 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с. (265 Нм), мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой», классическим шестиступенчатым же «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

На родине паркетник стоит от 89 800 до 131 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 032 000 – 1 515 000 рублей по актуальному курсу.

Прежний GAC Trumpchi GS4
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Прежний GAC Trumpchi GS4
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Прежний GAC Trumpchi GS4
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В России GS4 не представлен, о планах привезти этот паркетник в нашу страну GAC не заявлял. На российском рынке концерн сегодня продает минивэн GN8, кроссоверы GS5 и GS8. Раскрутиться GAC в РФ пока не удалось (легковушки начали поставлять под конец 2019-го): с января по июнь нынешнего года совокупный объем продаж всех моделей составил лишь 317 единиц. Для сравнения, российские дилеры Geely за тот же период реализовали 9371 автомобиль, результаты Chery и Haval – 15 235 и 16 235 штук соответственно.

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