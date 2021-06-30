Непопулярный GAC GS5 после рестайлинга пополнил семейство младшего кросса GS4

Кроссовер под именем Trumpchi GS4 Plus (бренд Trumpchi концерн GAC использует в основном на родине) дебютировал в апреле на Шанхайском автосалоне. А теперь в Китае дан старт продажам: модель официально объявлена новым членом семейства GS4, в которое, помимо стандартных Плюса и, собственно, «четверки», еще входят купеобразная версия и гибрид. Но на самом деле, GS4 Plus – это рестайлинговый вариант доступного и в России более крупного кросса GS5. Последний, напомним, перешел во второе поколение в 2018 году, и в Китае такой SUV спросом не пользуется: в 2020-м, по данным CarSalesBase, там реализовано всего 18 629 машин, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Младший паркетник GS4 актуальной, тоже второй по счету, генерации стартовал в 2019-м, он намного успешнее – в прошлом году он разошелся тиражом в 126 640 экземпляров (+20%). Видимо, поэтому обновленный GS5 решили «разжаловать». Ну и общая статистика GS4, конечно, вырастет.

GAC Trumpchi GS4 Plus 1 / 2 GAC Trumpchi GS4 Plus 2 / 2

От прежнего GS5 паркетник с «плюсом» отличается бамперами и наличием «скошенных» светодиодных ходовых огней, еще заменили фары и задние фонари (у GS4 Plus нет светящейся полоски на багажной двери). Вдобавок кроссовер получил новую радиаторную решетку, причем на выбор предложены два варианта – с вертикальными клиньями или с узором в виде «пунктирных» стрел. Длина Trumpchi GS4 Plus равна 4710 мм, что на 15 мм больше, чем у дореформенного GS5, остальные размеры совпадают: ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база 2710 мм. Габариты стандартного GS4: 4545/1856/1668 мм, расстояние между осями – 2680 мм.



GAC Trumpchi GS4 Plus 1 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 2 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 3 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 4 / 4

Внутри обновок немного – иные рулевое колесо и джойстик коробки. Также кроссовер обрел более продвинутую мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма (например, ею можно управлять жестами, еще она сама уменьшит звук музыки и закроет люк в крыше при входящем звонке) – она ставится по умолчанию, тогда как у самого дешевого GS5 идет 8-дюймовый экран. В списке стандартного оборудования Плюса еще значатся «кожаный» салон, виртуальная «приборка», климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Топовой версии положены матричные фары, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



GAC Trumpchi GS4 Plus 1 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 2 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 3 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 4 / 4

Trumpchi GS4 Plus доступен с двумя двигателями. Базовый перешел с GS5 – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 169 л.с. Кроме того, Плюс можно купить с турбомотором 2.0, выдающим 252 л.с. (у GS5 такого нет). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод только передний.



Преобразившийся паркетник в начальной комплектации стоит столько же, сколько и прежний Trumpchi GS5, а остальные версии даже дешевле. Итого, за GS4 Plus просят 126 800 – 149 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 421 000 – 1 679 000 рублей по актуального курсу. Цена младшего «просто» GS4 стартует с отметки в 89 800 юаней (1 006 000 рублей).

Прежний GAC Trumpchi GS5 и GAC Trumpchi GS4 1 / 5 Прежний GAC Trumpchi GS5 и GAC Trumpchi GS4 2 / 5 Прежний GAC Trumpchi GS5 и GAC Trumpchi GS4 3 / 5 Прежний GAC Trumpchi GS5 и GAC Trumpchi GS4 4 / 5 Прежний GAC Trumpchi GS5 и GAC Trumpchi GS4 5 / 5

На данный момент нет информации о том, что будет дальше с дореформенным GS5 в Китае. Неизвестно и то, доберется ли модернизированный кроссовер до российского рынка. У нас прежний SUV сегодня стоит от 1 579 000 рублей. В РФ еще продают флагманский кросс GS8 и минивэн GN8, но раскрутиться GAC в нашей стране пока не удалось: с января по май совокупный объем продаж всех моделей составил лишь 243 единицы.

