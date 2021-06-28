«Мягкогибридный» Geely Atlas Pro для России: заметно дороже прежнего SUV, но и богаче

На нашем рынке преобразившийся паркетник пока предложен лишь в двух топовых комплектациях и только с полным приводом. Позже линейку расширят, а со временем Pro-версия должна полностью вытеснить дореформенный кросс.

В Китае существенно модернизированный паркетник Geely дебютировал в 2019-м, там модель зовется Boyue. У нас же кроссовер носит имя Atlas, причем, как и на родине марки, российский вариант после рестайлинга получил приставку Pro. На прошлой неделе местный офис раскрыл состав комплектаций Pro-версии, теперь объявлены и цены. Дилеры начнут принимать заказы на такой кроссовер с 29 июня, а старт «живых» продаж намечен на 2 августа.

В плане дизайна наш Atlas Pro повторил брата из КНР: российскому паркетнику тоже достались новые капот, фары, радиаторная решетка, бамперы и корпуса наружных зеркал. Еще модернизировали задние фонари и заменили багажную дверь. Преобразившийся кросс на 25 мм длиннее и на 19 мм выше прежнего Атласа (длина и высота теперь 4544 и 1713 мм соответственно), ширина и колесная база не изменились (1831 и 2670 мм). В салоне – иные передняя панель, центральная консоль и рулевое колесо.

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На данный момент Geely Atlas Pro представлен только в виде «мягкого» гибрида (к слову, SUV объявлен первой моделью с подобной системой в массовом сегменте российского рынка): кроссовер оснащен бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), которая разработана Джили вместе с Volvo, 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. Гибридный «довесок» работает в рамках системы старт-стоп, выдает до 50 Нм дополнительного крутящего момента, помогает в первые секунды разгона. «Мягкогибридный» Atlas Pro имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя «мокрыми» сцеплениями и полный привод (с муфтой на задней оси), также предусмотрены четыре режима вождения (Eco, Comfort, Sport, Offroad).



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Модернизированный кроссовер стартует в двух богатых вариантах исполнения – Flagship и Flagship+. В списке оборудования первой версии значатся: 18-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, электропривод багажной двери, «кожаный» салон с атмосферной подсветкой, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя, подогрев рулевого колеса и всех сидений, шесть подушек безопасности, виртуальная «приборка» (7”), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, беспроводная зарядка для смартфона. Цена этой комплектации – 2 119 990 рублей. В версии Flagship+ за 2 184 990 рублей дополнительно имеются панорамная крыша с люком и функцией антизащемления, антенна-плавник и подсветка солнцезащитных козырьков.



Позже линейку версий Atlas Pro расширят – появятся более доступные варианты (и, скорее всего, без гибридного довеска).

Дореформенный Atlas пока еще в строю, он представлен с «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.). Двухлитровый двигатель сочетается с 6МКП, кроссовер с этой парой исключительно переднеприводный. Моторы 2.4 и 1.8T комплектуются 6АКП, привод может быть как передний, так и полный. Цена – от 1 394 990 до 1 924 990 рублей. При этом прежний паркетник беднее Pro-версии: к примеру, у дорестайлингового Атласа «обычный» круиз, нет панорамной крыши, систем автоторможения и удержания, а мультимедийная система идет с 8-дюймовым экраном.



Как ранее рассказали в российском офисе Geely, со временем – очевидно, после появления более дешевых комплектаций – Atlas Pro полностью вытеснит дореформенный кроссовер из местной гаммы марки.