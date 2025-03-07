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В Россию едет седан GAC Empow размером с Volkswagen Jetta

07.03.2025 103 1 0

На нашем рынке четырехдверка GAC будет доступна в двух вариантах дизайна – стандартном и «под спорт». Двигатель, по предварительным данным, един для обеих версий.

Компания GAC продолжает обновление своего модельного ряда в России. Так, в феврале стало известно о том, что у уже продающегося флагманского кроссовера GS8 появится «внедорожное» исполнение GX Traveller. В том же месяце анонсировали совершенно новый для нашего рынка паркетник GAC GS4. Ну а сегодня местный офис объявил, что совсем скоро у нас стартуют продажи седана GAC Empow. К слову, это будет первая четырехдверка производителя на российском рынке.

Российский офис GAC пока поделился только этим изображением седана. Судя по всему, это оспортивленный Empow GL

В Китае седан дебютировал еще в 2021 году. С тех пор на родине у модели появился новый и весьма внушительный спортивный обвес. Однако у нас, как и на других экспортных рынках, будет представлена исходная четырехдверка. Впрочем, в РФ наряду со стандартным GAC Empow тоже будут продавать «подогретую» версию, только не такую агрессивную, как в Поднебесной. «Обычная» модель получила обозначение GS, «спортивная» — GL.

Стандартный седан GAC Empow, глобальная версия

Длина седана равна 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм, колесная база – 2736 мм. Таким образом, по своим габаритам GAC Empow близок к четырехдверке Volkswagen Jetta.

Особенности внешности модели GAC – купеобразный силуэт, крупная радиаторная решетка, вертикальные светодиодные секции в фарах. Фишки «оспортивленного» GL-варианта – оригинальные решетка и передний бампер, дополнительные накладки по бокам, спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые диски с низкопрофильной резиной 225/45R18 (глобальный стандартный седан имеет 16- или 17-дюймовые колеса).

Оспортивленный GAC Empow, глобальная версия
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Оспортивленный GAC Empow, глобальная версия
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Оспортивленный GAC Empow, глобальная версия
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В салоне GAC Empow установлено табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Нашему седану еще обещаны двухзонный климат-контроль, кожаная обивка, атмосферная подсветка и аудиосистема Yamaha.

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GAC Empow предложат с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Заявлено, что первую «сотню» седан наберет за 6,95 секунды. При этом в российском офисе GAC также отметили, что «спортивный» Empow GL имеет «специально настроенную выхлопную систему с регулируемой громкостью и четырьмя патрубками», плюс такой седан отличается «спортивными настройками блока управления двигателем, а также трансмиссии и рулевого управления».

Точная дата старта продаж GAC Empow пока не раскрыта, как и цены.

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1 комментарий
07.03.2025 17:19
Papirus

Ещё одно неликвидное ведро без запчастей.

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