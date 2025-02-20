Кроссовер GAC GS8 получит в России «внедорожную» версию GX Traveller

Российский офис GAC анонсировал расширение гаммы большого кроссовера GS8: к старту продаж готовится новая топовая комплектация с «внедорожным» имиджем. От прочих версий это исполнение отличится не только дизайном, но и расширенным списком оборудования. А вот техника стандартная.

Семиместный кроссовер GAC GS8 второго поколения официально присутствует на российском рынке с 2023-го, он возглавляет личный рейтинг продаж компании в нашей стране. Так, по итогам прошлого года, согласно данным местного подразделения, в РФ было реализовано 13 403 экземпляра. Сейчас GS8 доступен в четырех комплектациях – GL, GT, GX и GX Premium. А скоро клиентам предложат еще и «внедорожную» версию GX Traveller, которая вдобавок объявлена новым топовым исполнением.

Суровый GAC Trumpchi ES9 для Китая. Ожидается, что в России GS8 GX Traveller в целом будет выглядеть так же, разве что спереди, возможно, вместо логотипа появится крупная надпись GAC 1 / 2 Суровый GAC Trumpchi ES9 для Китая. Ожидается, что в России GS8 GX Traveller в целом будет выглядеть так же, разве что спереди, возможно, вместо логотипа появится крупная надпись GAC 2 / 2

Напомним, в Китае «суровый» вариант тоже представлен. Однако там он предусмотрен для кроссовера, который считается отдельной моделью под названием Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют исключительно на родине). А еще на домашнем рынке ES9 бывает только в виде гибрида, тогда как в России предложат чисто бензиновую «внедорожную» версию.

GAC Trumpchi ES9 для Китая 1 / 2 GAC Trumpchi ES9 для Китая 2 / 2

Внешние особенности GS8 GX Traveller – оригинальная радиаторная решетка, выстроившиеся столбиками светодиодные противотуманки, более внушительные бамперы, другие накладки на колесных арках и 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна. Кроме того, на багажной двери установлен дополнительный бокс (запаска расположена в нише грузового отсека – как и у обычного GS8), из-за чего номерной знак пришлось перенести ниже.

GAC Trumpchi ES9 для Китая 1 / 2 GAC Trumpchi ES9 для Китая 2 / 2

Список оборудования GAC GS8 GX Traveller пополнила вентиляция передних кресел. В остальном оснащение такое же, как у дорогих комплектаций обычного GS8: есть панорамный люк в крыше, коленная подушка безопасности водителя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Все версии кроссовера также имеют обогрев лобового стекла, электропривод пятой двери, шесть «эйрбэгов», трехзонный климат-контроль, виртуальную приборку и мультимедиа, подогрев передних сидений (обогрев руля и кресел среднего ряда появляются начиная со второго по старшинству исполнения).

Стандартный GAC GS8 1 / 3 Стандартный GAC GS8 2 / 3 Стандартный GAC GS8 3 / 3

Техника стандартная. В России кроссовер GAC GS8 доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI (231 л.с., 380 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. На нашем рынке модель по умолчанию имеет полный привод.

В продажу «внедорожный» GAC GS8 GX Traveller поступит в ближайшее время, цена пока не названа. Обычный кроссовер без учета акций сегодня стоит 3 999 000 – 4 749 000 рублей.