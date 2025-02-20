Новинки ×
  • Кроссовер GAC GS8 получит в России «внедорожную» версию GX Traveller

Кроссовер GAC GS8 получит в России «внедорожную» версию GX Traveller

20.02.2025 184 0 0

Российский офис GAC анонсировал расширение гаммы большого кроссовера GS8: к старту продаж готовится новая топовая комплектация с «внедорожным» имиджем. От прочих версий это исполнение отличится не только дизайном, но и расширенным списком оборудования. А вот техника стандартная.

Семиместный кроссовер GAC GS8 второго поколения официально присутствует на российском рынке с 2023-го, он возглавляет личный рейтинг продаж компании в нашей стране. Так, по итогам прошлого года, согласно данным местного подразделения, в РФ было реализовано 13 403 экземпляра. Сейчас GS8 доступен в четырех комплектациях – GL, GT, GX и GX Premium. А скоро клиентам предложат еще и «внедорожную» версию GX Traveller, которая вдобавок объявлена новым топовым исполнением.

Суровый GAC Trumpchi ES9 для Китая. Ожидается, что в России GS8 GX Traveller в целом будет выглядеть так же, разве что спереди, возможно, вместо логотипа появится крупная надпись GAC
1 / 2
Суровый GAC Trumpchi ES9 для Китая. Ожидается, что в России GS8 GX Traveller в целом будет выглядеть так же, разве что спереди, возможно, вместо логотипа появится крупная надпись GAC
2 / 2

Напомним, в Китае «суровый» вариант тоже представлен. Однако там он предусмотрен для кроссовера, который считается отдельной моделью под названием Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют исключительно на родине). А еще на домашнем рынке ES9 бывает только в виде гибрида, тогда как в России предложат чисто бензиновую «внедорожную» версию.

GAC Trumpchi ES9 для Китая
1 / 2
GAC Trumpchi ES9 для Китая
2 / 2

Внешние особенности GS8 GX Traveller – оригинальная радиаторная решетка, выстроившиеся столбиками светодиодные противотуманки, более внушительные бамперы, другие накладки на колесных арках и 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна. Кроме того, на багажной двери установлен дополнительный бокс (запаска расположена в нише грузового отсека – как и у обычного GS8), из-за чего номерной знак пришлось перенести ниже.

GAC Trumpchi ES9 для Китая
1 / 2
GAC Trumpchi ES9 для Китая
2 / 2

Список оборудования GAC GS8 GX Traveller пополнила вентиляция передних кресел. В остальном оснащение такое же, как у дорогих комплектаций обычного GS8: есть панорамный люк в крыше, коленная подушка безопасности водителя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Все версии кроссовера также имеют обогрев лобового стекла, электропривод пятой двери, шесть «эйрбэгов», трехзонный климат-контроль, виртуальную приборку и мультимедиа, подогрев передних сидений (обогрев руля и кресел среднего ряда появляются начиная со второго по старшинству исполнения).

Стандартный GAC GS8
1 / 3
Стандартный GAC GS8
2 / 3
Стандартный GAC GS8
3 / 3

Техника стандартная. В России кроссовер GAC GS8 доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI (231 л.с., 380 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. На нашем рынке модель по умолчанию имеет полный привод.

В продажу «внедорожный» GAC GS8 GX Traveller поступит в ближайшее время, цена пока не названа. Обычный кроссовер без учета акций сегодня стоит 3 999 000 – 4 749 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки GAC GAC ES9 GAC GS8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник В первой части материала о Hyundai Accent мы выяснили, что одна из первостепенных задач при покупке такой машины – это найти кузов без сквозных дыр в салон, и что примитивная электрика не с... 772 20 0 19.02.2025
Статьи / Путешествия Проехали БАМ от края до края на автомобиле Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Отпраздновать 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали можно разными способами. Но самый... 1950 0 2 18.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 476 0 0 17.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68242 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23881 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15284 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
20 Седан Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник
10 Кроссовер Новый кроссовер Lada B-Cross: первые изображения
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
Новые комментарии
Change privacy settings