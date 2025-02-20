Кроссовер GAC GS8 получит в России «внедорожную» версию GX Traveller

Семиместный кроссовер GAC GS8 второго поколения официально присутствует на российском рынке с 2023-го, он возглавляет личный рейтинг продаж компании в нашей стране. Так, по итогам прошлого года, согласно данным местного подразделения, в РФ было реализовано 13 403 экземпляра. Сейчас GS8 доступен в четырех комплектациях – GL, GT, GX и GX Premium. А скоро клиентам предложат еще и «внедорожную» версию GX Traveller, которая вдобавок объявлена новым топовым исполнением.
Напомним, в Китае «суровый» вариант тоже представлен. Однако там он предусмотрен для кроссовера, который считается отдельной моделью под названием Trumpchi ES9 (марку Trumpchi используют исключительно на родине). А еще на домашнем рынке ES9 бывает только в виде гибрида, тогда как в России предложат чисто бензиновую «внедорожную» версию.
Внешние особенности GS8 GX Traveller – оригинальная радиаторная решетка, выстроившиеся столбиками светодиодные противотуманки, более внушительные бамперы, другие накладки на колесных арках и 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна. Кроме того, на багажной двери установлен дополнительный бокс (запаска расположена в нише грузового отсека – как и у обычного GS8), из-за чего номерной знак пришлось перенести ниже.
Список оборудования GAC GS8 GX Traveller пополнила вентиляция передних кресел. В остальном оснащение такое же, как у дорогих комплектаций обычного GS8: есть панорамный люк в крыше, коленная подушка безопасности водителя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Все версии кроссовера также имеют обогрев лобового стекла, электропривод пятой двери, шесть «эйрбэгов», трехзонный климат-контроль, виртуальную приборку и мультимедиа, подогрев передних сидений (обогрев руля и кресел среднего ряда появляются начиная со второго по старшинству исполнения).
Техника стандартная. В России кроссовер GAC GS8 доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI (231 л.с., 380 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. На нашем рынке модель по умолчанию имеет полный привод.
В продажу «внедорожный» GAC GS8 GX Traveller поступит в ближайшее время, цена пока не названа. Обычный кроссовер без учета акций сегодня стоит 3 999 000 – 4 749 000 рублей.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться