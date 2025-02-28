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  • В России будут официально продавать кроссовер GAC GS4 с эффектным дизайном

В России будут официально продавать кроссовер GAC GS4 с эффектным дизайном

28.02.2025 297 0 0

Новый паркетник GAC выйдет на наш рынок в ближайшее время. Модель предложат с бензиновым полуторалитровым турбомотором и семиступенчатым «роботом».

Российский офис GAC анонсировал расширение модельного ряда: уже скоро в продаже появится кроссовер GS4. Напомним, в Китае эта пятидверка дебютировала в прошлом году. На родине, как и на некоторых других экспортных рынках, паркетник предложен под именем GS4 Max. Дело в том, что там еще присутствует «просто» GS4, хотя это совсем другая модель. В России же кроссовер с таким индексом не представлен, так что «фамилию» решили отбросить.

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Любопытно и то, что GS4/GS4 Max не был сделан с нуля. За основу взяли кроссовер GAC Trumpchi Emkoo, который выпускают с 2022 года (бренд Trumpchi используют только в Китае). Донора выдают силуэт, выдвижные ручки дверей и эффектная корма. При этом у GS4 все же свой дизайн: кроссовер получил другие оптику, радиаторную решетку и бамперы. Внутри модель в целом повторила исходник, заменили лишь центральные дефлекторы обдува, селектор коробки и материалы отделки.

Длина кроссовера равна 4685 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам GAC GS4 сопоставим с нашим Geely Atlas второго поколения. Объем багажника GS4 – 638 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1586 литров.

Как и на остальных рынках, в России кроссовер будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Но для РФ мотор слегка «придушили»: он выдает 170 л.с. и 250 Нм вместо 177 л.с. и 270 Нм в Китае. Про привод в релизе нет ни слова. В других странах GS4 бывает только переднеприводным. Вероятно, для российской модели исполнение 4WD тоже не предусмотрено. Сообщается, что первую «сотню» наш кроссовер наберет за 8,8 секунды.

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В списке оборудования GAC GS4 для РФ заявлены: 18-дюймовые колеса, восемь подушек безопасности (идут уже в базе), виртуальная приборка диагональю 7 дюймов, мультимедиа с 10-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Точная дата старта продаж еще не озвучена, как и цены. Очевидно, GAC GS4 займет нишу между компактным паркетником GAC GS3 (от 2 399 000 рублей) и флагманским кроссовером GAC GS8 (от 3 999 000 рублей).

Между тем ранее GAC анонсировал еще одну премьеру для российского рынка. У большого кроссовера GS8 появится «внедорожная» версия GX Traveller.

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